Die Gans vom Arendsee gibt mächtig Gas und rührt die Werbetrommel zu allen Jahreszeiten

Von: Ulrike Meineke

Melanie Ahlemann, Mitarbeiterin in der Arendseer Tourist-Info, zeigt zwei T-Shirt-Varianten für Kinder und Erwachsene. Agathe macht auf allen eine gute Figur. © Meineke, Ulrike

Agathe, die Gans vom Arendsee, ist in den letzten Wochen ziemlich flügge geworden. Im Nu hatte sie die Herzen der Einheimischen und Touristen erobert.

Arendsee – Noch vor sieben Monaten gab es „Agathe von Arendsee“ nur auf dem Papier beziehungsweise als Bildmontage auf dem Computer. Entsprungen war die Agathe-Idee der Gans als Marke für Arendsee im Logo der Luftkurort-GmbH (AZ berichtete).

Ob Agathe so bekannt wird wie ihre Verwandte, die Weihnachtsgans Auguste, wird abzuwarten sein. Auf dem besten Weg dahin ist sie zumindest. Es gibt sie inzwischen nicht nur in verschiedenen Formen und Farben auf T-Shirts für Kinder und Erwachsene – beispielsweise mit weißer Gans auf blauem Untergrund oder stilistisch mit Schnabel und Watschelfüßen auf weißem Grund. „Die Touristen greifen gerne zu“, weiß Claudia Schulz, Chefin der Luftkurort Arendsee GmbH. Das Shirt für Erwachsene kostet 24,90, das für Kinder 19 Euro.



Gut laufen ihren Angaben zufolge auch die Basecaps, die in der Tourist-Info für 9,50 Euro zu haben sind. Und dann gibt es Agathe noch aus Stoff – ausstaffiert mit einem Umwelt-Täschchen. In ihrer kleinsten Form misst das Maskottchen gerade mal zwei Zentimeter, besteht aus Knete, bringt Glück und leuchtet im Dunkeln.



Claudia Schulz zeigt den Agathe-Katalog. © Meineke, Ulrike

Neuerdings ziert die süße Gans Postkarten von Arendsee. Einmal fliegt sie über der Queen, ein anderes Mal sitzt sie am Steg.



Die Motive wählt Claudia Schulz aus einem Katalog aus, der Agathe in verschiedenen Posen wie etwa in Bewegung (fliegen, landen, stehen ...), mit verschiedenen Accessoires und zu verschiedenen Jahreszeiten zeigt. So ist ein Postkarten-Motiv für das Frühjahr die Gans mit Frühlingsblumen, ausgestattet mit Boje und Fernglas. Das Thema Wasser bedient das Maskottchen als Kapitänin mit Angel.

Auch als Weihnachtsgans ist Agathe hübsch anzusehen, wobei wohl ausgeblendet werden muss, dass in Arendsee und Umgebung das Gänseessen um diese Jahreszeit eine feste Tradition hat. Im Winter-Thema hat Agathe eine Zuckerstange und ein hübsches Mützchen auf. Es gibt die Agathe sogar in der Halloween-Version.



Agathe-Arendsee-Memory Demnächst kommt ein Arendsee-Agathe-Memory-Spiel mit 24 verschiedenen Motiven auf den Markt. Zwölf Teile zeigen Motive aus Arendsee, zwölf Agathe in verschiedenen Posen. Wie bei den gängigen Memory-Spielen auch, geht es darum, von den verdeckt auf dem Tisch liegenden Teilen zwei gleiche aufzudecken. Wer zwei identische Teile aufgedeckt hat, ist erneut am Zug. Es gewinnt, wer die meisten gleichen Paare gefunden hat. Das Spiel wurde von der Luftkurort Arendsee GmbH bei „Ravensburger“ in Auftrag gegeben. Man rechnet in den nächsten Tagen mit der Ankunft in Arendsee.