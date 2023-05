Christi Himmelfahrt und Vatertag mit Familie und Freunden gefeiert

Am Donnerstag ging es vor allem darum, zusammen zu sein. © Schwarz, Eckehard

Bereits in den Vormittagsstunden konnte man am Himmelfahrtstag in Arendsee lustige Gruppen, aber auch viele Familien, die mehr oder weniger „geschmückt“ waren, mit Fahrrädern oder zu Fuß mit Verpflegungswägen sehen.

Arendsee – Schon nach 10 Uhr fanden sich die ersten Gruppen auf dem Marktplatz ein. Unter ihnen waren nicht nur Jugendliche aus Arendsee, sondern unter anderem auch aus Thielbeer und Kläden. Mit ihren Musik- und Getränkewägen sorgten sie für ordentlich Stimmung auf dem Marktplatz und an der Seepromenade.

„Wir gehen bereits seit 2016 gemeinsam um den See. Damit wir auf dem zehn Kilometer langen Weg nicht verdursten und Hunger leiden müssen, hat Matthias Schulze vor vielen Jahren diese fahrbare Verpflegungsstation gebaut. Diese besteht nicht nur wie so viele an diesem Tage aus einem Handwagen. Das war uns zu einfach. Wir haben sogar einen Generator zur Stromerzeugung für die Musik und die wichtige Bierkühlung“, berichteten sie.



Die Arendseer Jugendlichen mit ihrer Musik-Getränke-Bar. © Schwarz, Eckehard

In diesem Jahr waren besonders viele Familien anzutreffen, die den freien Tag für einen gemeinsamen Ausflug nutzten. Wer wollte, konnte sich auf Karlotta‘s Minigolfanlage mit den Kindern sportlich betätigen und den besten Minigolfer ermitteln. Beliebt war bei vielen Gästen der Stadt auch wieder eine Seerundfahrt mit der „Queen“.



Viele bevorzugten eine ruhige Fahrt mit der „Queen“. © Schwarz, Eckehard

Eine tolle Stimmung herrschte auf Behns Wiese in Zießau. Hier bot das Arendseer BBQ-Team ihre leckeren Bürger sowie Crêpes an. Für die Musik waren Karola und Peter Böttcher zuständig. Passend zum Herrentag hatte er sich, wie es früher einmal zu diesem Tag üblich war, festlich mit schwarzer Weste und Zylinder gekleidet.



Am Vereinsheim des Arendseer Regatta Vereins sorgte die Gruppe „Bordstein“ einmal mehr mit ihren Coverhits für eine tolle Partystimmung. Voll war es auch am Schramper Eck, wo vor allem die Jugend ihre eigene Party machte.



Einige Familien nutzten den Tag für eine Radtour. © Schwarz, Eckehard

Doch nicht nur dort wurde der arbeitsfreie Tag zünftig gefeiert, auch in vielen Gärten oder auf Terrassen konnte man Familien und Freunde in geselliger und gemütlichen Runde antreffen. „Uns ist das Gewusel am See zu laut, wir machen es uns auf unserer Terrasse bei einem Bierchen und einer Grillwurst lieber mit unseren Freunden bequem“, berichteten einige Herren, die grade die letzten Vorbereitungen für ihre Feier machten.