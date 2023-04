CDU wählt Norman Klebe zu ihren Bürgermeisterkandidaten

Der neue Vorstand des Arendseer CDU-Ortsverbandes: Der Bürgermeisterkandidat und Vorsitzende Norman Klebe (2.v.l.), sein Stellvertreter Uwe Hundt (l.) sowie die beiden Beisitzer Rosemarie Landorff und Michael Benecke. © Schwarz, Eckehard

Arendsees Bürgermeister Norman Klebe (CDU) ist bereit für eine dritte Amtszeit. Im Rahmen der Mitgliedervollversammlung des Ortsverbandes Arendsee Stadt und Land der CDU am Freitagabend bekam er auch von den Mitgliedern grünes Licht. Einstimmig wurde der Amtsinhaber für die Wahl im September nominiert. Zuvor zog Klebe Bilanz über die vergangenen Jahre.

Arendsee – „Leider hat Corona auch unsere Aktivitäten als Ortsverband in den letzten Jahren fast zum Erliegen gebracht, daher hatten wir nur ein Sommerfest hier im Wellness- und Sporthotel. Dies war von Rosemarie Landorff gut organisiert und es kam auch bei den Mitgliedern sehr gut an“, berichtete Klebe als Vorsitzender des Ortsverbandes in seinem Jahresbericht. Was das Stadtgeschehen betrifft, erinnerte er die Mitglieder an das Stadtfest im vergangenen Jahr, an dem alle Ortsteile mit eigenen Info-Ständen teilgenommen hatten.

Doch auch den Bau der neuen Kindereinrichtungen, die sechs neu ausgestatteten Spielplätze in den Ortsteilen sowie den Abriss des Waldheims hob der Bürgermeister positiv hervor. Auf die finanzielle Konsolidierung der Stadt eingehend, wies Klebe darauf hin, dass es während seiner Amtszeit gelungen sei, über fünf Millionen Euro Schulden der Stadt abzubauen und die Pro-Kopf-Verschuldung von 520 auf 112 Euro zu senken.

Bei der anschließenden Neuwahl des Vorstandes wurde Klebe als Vorsitzender des 27 Mitglieder umfassenden CDU-Ortsverbandes einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist Uwe Hundt, als Beisitzer wurden Rosemarie Landorff und Michael Benecke ebenfalls einstimmig gewählt.



Nach einer Pause stellte sich Klebe als Bürgermeisterkandidat den Mitgliedern des Ortsverbandes nochmals vor. Er hatte bereits bei den beiden Bürgermeisterwahlen 2009 sowie 2016 erfolgreich für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Arendsee kandidiert. „Wir haben hier in der Stadt Arendsee schon sehr viel erreicht, seitdem ich vor 14 Jahren zum Bürgermeister gewählt wurde. Die Region hat viel Potenzial, das zeigt sich daran, dass Arendsee auch als Wohnort immer attraktiver wird und keinen Einwohnerrückgang mehr verzeichnet“, betonte er in seiner kurzen Rede. Anschließend nominierten die CDU-Mitglieder Klebe einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten ihres Ortsverbandes für die anstehende Bürgermeisterwahl am 24. September.