Carsten Niemann und Biohof Ritzleben mit Bundespreis ausgezeichnet

Von: Christian Reuter

Teilen

Biolandwirt Carsten Niemann erklärt seiner Tochter Laura die neue Kartoffelkäfersammelmaschine. Der Biohof Ritzleben wurde am 14. Juni mit dem Bundespreis „Ökologischer Landbau 2023“ ausgezeichnet. © Christian Reuter

Carsten Niemann ist überzeugter Öko-Landwirt. Seit 32 Jahren betreibt er den Biohof Ritzleben. Zudem ist Niemann auch Vorstandsmitglied im Kreisbauernverband, Vorsitzender des Fachausschusses Ökologischer Landbau des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt und stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses Ökologischer Landbau des Deutschen Bauernverbandes. Dieses Engagement wurde am 14. Juni mit einer Auszeichnung belohnt: Der Biohof Ritzleben erhielt den Bundespreis „Ökologischer Landbau 2023“.

Ritzleben. „Er ist würdig, dass er so einen Preis bekommt. Er ist auf allen Ebenen unterwegs und vernetzt“, freut sich Annegret Jacobs, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes, für Carsten Niemann. Die Auszeichnung sehe sie auch als Würdigung seines Lebenswerks.

Für den Wettbewerb hatte sich der Biolandwirt selbst angemeldet, wie er im Gespräch mit der AZ erzählt. Er sei bei den Ökofeldtagen von Kollegen angesprochen worden, ob er nicht teilnehmen wolle. Und Carsten Niemann wollte. Die Jury habe im Spätsommer 2022 den Biohof Ritzleben besucht. „Nach Rücksprache mit der Jury war mir schon klar, dass das gewürdigt wird“, erinnert sich der Biolandwirt zurück. Im Dezember habe er dann erfahren, dass er zu den Preisträger gehöre. Dabei ist der Biohof Ritzleben einer von 35.000 in ganz Deutschland.

Wir sind die Einzigen in Deutschland, die Bio-Kartoffelstärke herstellen.

Doch was zeichnet Niemanns Hof aus? Der Betrieb überzeugte die Jury mit einem besonders innovativen Konzept zur eigenen Verarbeitung und Vermarktung von Kartoffeln. Vierzig Betriebe aus der Region profitieren über eine gemeinsame Erzeugergemeinschaft davon. Ein Teil der Produktion wird von der Gemeinschaft zu Bio-Stärke und Bio-Flocken für die Lebensmittelindustrie verarbeitet. Niemann: „Unsere Stärke ist zum Beispiel in den Oblaten von Lebkuchen und in Bio-Kartoffelklößen zu finden.“ Dabei habe der Biohof Ritzleben ein Alleinstellungsmerkmal. „Wir sind die Einzigen in Deutschland, die Bio-Kartoffelstärke herstellen“, sagt der Biobauer stolz.



Carsten Niemann selbst bewirtschaftet mit seiner Tochter Laura 430 Hektar Ackerland. Davon werden auf bis zu 80 Hektar Kartoffeln angebaut, die restliche Fläche wird für verschiedene Getreidesorten, wie Dinkel, Hafer, Roggen und Weizen, genutzt.



Passend zum Pressetermin am Dienstag, 20. Juni, konnte Carsten Niemann auch seine neueste Errungenschaft präsentieren: eine Maschine zum Absammeln der Kartoffelkäfer. Die Käfer werden dabei durch Paddel von den Pflanzen geschleudert und fallen in Sammelbehälter. Danach können sie am Feldrand ausgesetzt werden. Natürlich lebendig. Mehr Bio geht kaum noch.

Auch Annegret Jacobs zeigte sich von der neuen Maschine begeistert und lobte die Innovationsfreude im Biolandbau. Um die Zukunft seines Biohofs muss sich Carsten Niemann keine Sorgen machen: „Meine Tochter Laura wird den Hof am 30. Juni übernehmen.“ Die Erfolgsgeschichte made in Ritzleben kann also weitergehen.