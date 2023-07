Campingplatz in Arendsee wird modern und digital

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Der Campingplatz war immer schon beliebt. Die neue Chefin der Tourismus Arendsee GmbH, Claudia Schulz, führt ihn nun ins moderne Zeitalter. Viele kleine und größere Bausteine sind dafür notwendig. © Meineke, Ulrike

Der Campingplatz in Arendsee ist zwar lauschig, konnte aber viele Jahre nicht mit dem heutigen Standard mithalten. Das ändert sich gerade: Der Platz verzeichnet nicht nur Rekordzahlen, er wird auch modern, serviceorientierter und digital.

Arendsee – Nachdem im vergangenen Jahr erstmalig mit 17 500 Übernachtungen die Vor-Corona-Zahlen von maximal 14 000 Übernachtungen deutlich übertroffen wurden, hat die Luftkurort Arendsee GmbH einiges unternommen, damit der Gästeboom anhält und weiter ausgebaut wird. „Wir haben für die Saison 2023 auf eine neue Software umgestellt, sodass der Campingplatz jetzt auch online buchbar ist“, berichtet Tourismuschefin Claudia Schulz.

Neu auf dem Arendseer Campingplatz: Tresor für spät anreisende Touristen. © Meineke, Ulrike

Der Checkin laufe über die Tourist-Info. „Wir können die Gäste jetzt wesentlich besser betreuen“, sagt Schulz und unterstreicht, dass „sehr viele“ Touristen dieses Angebot nutzen. Und, ganz wichtig: Es gibt seit Kurzem WLAN, „wenn auch noch nicht in allen Ecken“, schränkt Schulz ein. Die Signale kämen im Wald nicht richtig an, weshalb man sie jetzt via Satellit vom Strand auf den Campingplatz geleitet habe.



Junge Familien kommen verstärkt

Insbesondere seien es junge Familien, die mit ihren Wohnmobilen verstärkt nach Arendsee kommen. „Früher sind die Familien in den Urlaub geflogen. Vielen ist das im Moment zu unsicher und zu teuer“, nennt die Tourismuschefin die Gründe. Die meisten Urlauber kommen ihren Angaben zufolge aus Sachsen-Anhalt, gefolgt von Niedersachsen. Aber auch aus Irland, Schweden, Holland und der Schweiz seien Touristen in der Stadt.



Campingbutler als neuer Service

Die Luftkurort Arendsee GmbH hat darauf reagiert, dass die Wohnmobile immer größer werden: „Wir haben den Platz ein bisschen umgestellt, die Größenbegrenzung weggenommen und die Ein- und Ausfahrt verändert“, erklärt Claudia Schulz. Und: Im Januar sei ein Campingbutler bestellt worden, mit dessen Lieferung man dieser Tage rechne. Dabei handelt es sich um einen Automaten, der die Campingtoiletten reinigt und neu befüllt – ein sicherlich viel genutzter Service, der allen frei zugänglich gemacht werden soll. Auch Durchreisende können diesen Service via App nutzen. Knapp 8000 Euro hat „diese schöne Serviceleistung“ gekostet.



Zeitweilig Wartelisten für Dauerplätze

Aktuell sind mehr als 300 Dauercamper auf dem Platz, außerdem rund 180 Zelte und Caravane. Die Auslastung sei sehr hoch. Bei den Preisen orientiert sich Arendsee an umliegenden Campingplätzen wie etwa Havelberg, Wischer, Gartow oder Barleben. Schulz: „Da liegen wir im unteren Bereich.“ 2022 waren die Preise um einen Euro pro Person und Nacht angehoben worden. Für die Dauerplätze gebe es mitunter Wartelisten.



Eine weitere Neuheit, die den Touristen entgegenkommt: Der Eintritt in das Arendseer Strandbad ist jetzt für alle Camper inkludiert worden.



Erkennungssystem für Kennzeichen

Baulich soll sich auf dem Campingplatz noch einiges verändern. Geplant sind Investitionen unter anderem in Wasserkanäle und Stromtechnik. Ein Kennzeichen-Erkennungssystem ist ein weiteres Puzzleteil, das den Campingplatz in Arendsee in die moderne Gegenwart holt.



Dauercamper halten dem Platz die Treue

Auch die Dauercamper, die zum Teil seit 60 Jahren nach Arendsee kommen, werden die Veränderungen auf dem Campingplatz sicherlich zu schätzen wissen. Claudia Schulz hat in Erfahrung gebracht, dass inzwischen zum Teil auch die Kinder und Enkel der treuen Camper nach Arendsee kommen.