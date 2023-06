Salat mit Spargel und Erdbeeren

Burghard Bannier und Sabrina Preußler geben Essenstipps für den Sommer

Von: Armon Böhm

Küchenchefin Sabrina Preußler richtet zwei sommerliche sowie deutsche Speisen an. Da staunt auch Hotelleiter Burghard Bannier nicht schlecht. Denn auch die deutsche Küche kann leicht, fettarm und bekömmlich sein. © Böhm, Armon

Eisbein, Rollbraten, Käsespätzle, Bratkartoffeln, Labskaus, Semmelknödel und vieles mehr – die deutsche Küche ist für so einige Spezialitäten bekannt, aber leichte Kost für den warmen Sommer gehört nicht unbedingt dazu. Doch die Küche des Arendseer Flair-Hotels „Deutsches Haus“ will das Gegenteil beweisen. Hotelinhaber Burghard Bannier ist sich sicher: „Die deutsche Küche hat alles, was man braucht. Man muss es nur ein wenig anpassen.“

Arendsee – Mediterrane Gerichte liegen im Trend (AZ berichtete). Kein Wunder, wie Bannier findet, denn „leichte mediterrane Speisen sind perfekt für so eine sonnige Terrasse“ wie es sie auch im Flair-Hotel gibt. Im AZ-Gespräch verriet der Arendseer Hotelleiter, wie das Restaurant im „Deutschen Haus“ auch mit klassisch deutscher Küche leichte und bekömmliche Gerichte für den heißen Sommer zaubert. So viel vorweg: Die Spargelzeit spielt dabei eine nicht allzu kleine Rolle.

„Aus dem Arendsee direkt in die Küche“

Doch bevor es um Deutschlands liebstes Gemüse geht, hat Bannier noch einen anderen Tipp auf Lager: „Fisch.“ Nichts eignet sich an einem heißen Sommertag besser als ein möglichst fettarmes Essen. Da darf der Fisch natürlich nicht fehlen. „Empfehlen kann ich da nur die Maräne, denn sie kommt direkt aus dem Arendsee in unsere Küche“, erzählte Hotelleiter Burghard Bannier.



Allgemein lege das Restaurant viel Wert auf Regionalität. „Unsere Kartoffeln kommen zum Beispiel auch schon seit 25 Jahren aus Dähre“, fügte Bannier hinzu. Die Maräne serviert der Betrieb beispielsweise mit Salzkartoffeln. Und als Getränk empfiehlt Bannier die aus Diesdorf stammende Rhabarberschorle von „Mosti“ oder einen Weißwein.



Spargelrisotto und Salat mit Spargel und Erdbeeren. Diese Kreationen eignen sich perfekt für einen heißen Tag. © Böhm, Armon

Salat mit Spargel und Erdbeeren

Ebenfalls aus der Altmark kommt natürlich auch der bereits erwähnte Spargel, den das „Deutsche Haus“ serviert. Als besondere Kreation, passend zu der von Bannier eingangs erwähnten „angepassten“ deutschen Küche, präsentiert Sabrina Preußler, Küchenchefin des Flair-Hotels, zur aktuellen Spargelsaison einen Salat mit Spargel und Erdbeeren.

„Ebenfalls sehr gut bekömmlich ist der Spargelrisotto“, sagte Preußler. Dieses serviert die Küchenchefin ebenfalls mit Fisch sowie mit zwei frittierten Spargelstangen.



„Wir wollen das Original sein“

Als abschließenden Grund, warum das Flair-Hotel sich nicht an den mediterranen Trend anpasst, erklärte Bannier: „Wenn man ein traditionelles Gericht im Urlaub isst und es dann in der Heimat irgendwo probiert, schmeckt es meist wie eine Kopie. Wir wollen das Original sein.“