Bürgermeister-Kandidaten rücken unterschiedliche Schwerpunkte in den Fokus

Von: Ulrike Meineke

Der Wahlkampf in der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee geht in die heiße Phase: In zweieinhalb Wochen, am 24. September, ist Bürgermeisterwahl. Fünf von acht Kandidaten werben auf Plakaten im öffentlichen Raum um die Gunst der Wählerinnen und Wähler.

Arendsee – Nico Fischer (49, Einzelbewerber) hatte im Vorfeld angekündigt, seine drei Plakate an seinem Auto anzubringen, mit dem der Schornsteinfeger über Land fährt: „Lieber in Bewegung sein als irgendwo rumhängen“, begründet der Kleinauer.



Nico Fischer wirbt auf seinem Gewerbeauto. © AZ-Archiv / Güssefeld,Harry

„Dort ist er tragbar und leicht zu entfernen“

Nadine Schütte (42, Einzelbewerberin) verzichtet auf Plakate. Zur Begründung bemüht die Verwaltungsfachwirtin aus Arendsee einen Ausspruch von Loriot: „Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar und leicht zu entfernen.“ Von Björn Hartmann (43, Einzelbewerber, Elektroinstallateur aus Lüge) konnte die AZ noch kein Wahlplakat entdecken. Die Plakate seien „in Arbeit“ und würden „in den nächsten Tagen angebracht“.



Klebe will Arendsee auf Kurs halten

Norman Klebe will Arendsee auf Kurs halten. © Meineke, Ulrike

Amtsinhaber Norman Klebe (44, CDU, Jurist aus Arendsee) will die Einheitsgemeinde auf Kurs halten, wie er auf seinem Wahlplakat ankündigt – im weißen Hemd, die Jacke lässig über die Schulter geworfen, vor einem Getreidefeld stehend.



Klein glaubt, dass Arendsee mehr kann

Tom Klein ist „bereit für Neues“. © Meineke, Ulrike

Tom Klein (36, Einzelbewerber, Energiemakler aus Arendsee) zeigt sich „Bereit für Neues“ und ist der Ansicht, dass Arendsee mehr kann. Mit vor der Brust verschränkten Armen gibt sich Klein auf dem Wahlplakat optimistisch.



Reichardt: „Anpacken, umsetzen, voranbringen“

Jens Reichardt will „anpacken und voranbringen“. © Meineke, Ulrike

Jens Reichardt (52, Freie Liste, Fachwirt für Büro- und Projektorganisation aus Sanne) signalisiert auf seinem Wahlplakat mit Stadtansicht im Hintergrund, dass er „anpacken, umsetzen und voranbringen“ will.



Schottenhamel rückt auch die Dörfer in den Fokus

Sven Schottenhamel betont explizit auch die Dörfer. © Meineke, Ulrike

Sven Schottenhamel (50, Arendsee-Land, Rettungssanitäter aus Kleinau) rückt neben der Stadt auch bewusst die Dörfer in den Fokus. Der Bewerber zeigt sich bodenständig in blau kariertem Hemd vor grüner Kulisse.



Wellner bezieht sich auf Klebes lange Amtszeit

Justin Wellner bezieht sich indirekt auf Klebes lange Amtszeit. © Meineke, Ulrike

Justin Wellner (25, Einzelbewerber, Bauspar- und Finanzierungsspezialist/Handelsvertreter aus Binde) nimmt in seinem Slogan Bezug auf die 14-jährige Amtszeit Klebes: Wenn Arendsee nicht kleben bleiben soll, sollte man ihm seine Stimme geben.