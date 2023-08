Werbeschild am Seeweg irritiert

Bürgermeister Klebe glaubt weiterhin an das Waldheim-Resort am Arendsee

Von: Ulrike Meineke

Das Waldheim-Resort wird wegen der hohen Baupreise und der momentanen Zinssituation vorerst nicht gebaut. Die Investoren wollen aber an ihren Plänen festhalten. © SP-Baugesellschaft GmbH & Co KG

Während viele Arendseer nicht mehr daran glauben, dass das Waldheim-Resort je gebaut wird, ist Bürgermeister Norman Klebe (CDU) optimistisch: „Die haben schon über eine Million Euro in Erschließung, Bauleitplanung und Abriss gesteckt, da werden sie sicherlich auch bauen“, sagte er auf Nachfrage der Altmark-Zeitung.

Arendsee – Was die Stadt im ersten Step erreichen wollte, sei umgesetzt worden: Die maroden Gebäude des ehemaligen DDR-Erholungsdomizils Waldheim sind abgerissen, das Gelände ist aufgeräumt. Für Klebe ist nachvollziehbar, warum es mit dem Baustart im Sommer 2021 nichts wurde und das Projekt für die Investoren Dirk Stehr und Matthias Pawlas von der SP Baugesellschaft Kusey, die Eigentümer des Areals ist, „unter den aktuellen Bedingungen nicht finanzierbar“ ist: Corona-Nachwehen, Inflation, Ukraine-Krieg – „die Preise sind jenseits von Gut und Böse“, und das seien sie auch schon 2021 gewesen.

April 2019: Das ehemalige FDGB-Erholungsheim Waldheim zehn Monate vor dem Abriss. © Heymann, Jens (AZ-Archiv)

Aber ein, zwei Jahre vorher war doch die Welt baupreistechnisch noch in Ordnung? „Ja“, sagt Klebe, „aber Bauen geht nur mit Baugenehmigung, und dafür bedarf es eines Bebauungsplanes“. Und hier liege der Hase im Pfeffer: Die Bestätigung des B-Planes verzögerte sich seinen Angaben zufolge bis zum 15. September 2022. Dann habe die Baugenehmigung bis Februar/März 2023 auf sich warten lassen. Und da „waren die Baupreise schon extrem hoch“. Im Klartext heißt das, dass die SP vor März 2023 gar nicht hätte bauen können.



Klebe und der Stadtrat stehen hinter der Idee, dass auf dem Gelände des ehemaligen Ferienheims des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) 92 Eigentums- und Ferienwohnungen entstehen. Genau so stehe es im Bebauungsplan, genau dafür hatte der Stadtrat seine Zustimmung gegeben.



Das Schild am Seeweg wirbt mit „seayou“. © Güssefeld,Harry

Werbeschild am Seeweg irritiert

Von den ehrgeizigen Plänen kündet auch immer noch das Schild oberhalb des Seeweges, das Einheimische wie Touristen mit dem fettgedruckten „Baubeginn: Sommer 2021“ irritiert. Dass die Tafel nicht abmontiert beziehungsweise aktualisiert wird, „liegt nicht in unserer Hand“, erklärt der Bürgermeister und verweist darauf, dass es auf Privatgrund steht.



Blick in ein Wohnzimmer, wie es aussehen könnte. © SP-Baugesellschaft GmbH & Co KG

Sieht man sich die Homepage der SP zum Waldheim-Resort an (https://waldheim-arendsee.de), so kommt man unwillkürlich ins Schwärmen: Präsentiert werden Bilder von den Ferien- und Eigentumswohnungen „inmitten der Natur, mit der Natur“, von einem Hotel mit 60 Zimmern und einer Aussichtsplattform über den Seeweg, die allerdings Umweltschützer auf den Plan gerufen hatte (AZ berichtete).



Wenn man einen Sonnenuntergang auf dem See beim Einschlafen sehen oder sein Abendessen ganz frisch möchte (Bild von Anglern am See), dann möge man sich noch etwas gedulden, heißt es auf der Homepage, und weiter: „Es lohnt sich“.



30 Millionen Euro in der Warteschleife

30 Millionen Euro wollen Stehr und Pawlas den Angaben zufolge weiterhin auf dem 30 000 Quadratmeter großen Areal investieren. Nur wann, das ist derzeit offen. Mit einer Fertigstellung im Jahr 2024, wie auf der Webseite angegeben, wird es jedenfalls ganz sicher nichts werden.