„Das treibt mich an“: Berthold Gruhn gibt im Tourenwagen-Rennsport noch einmal Gas

Von: Stephan Ernst

Wenn der Opa mit dem Enkel: Berthold Gruhn ist in dieser Saison wieder im Rennsport dabei. Mit einem knapp 600 PS starken Audi R8 startet der 72-Jährige in der Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT), einer der ältesten Rennserien in Deutschland. In der gleichen Serie geht auch Max an den Start. © Privat

Über politische Gedankenspiele, in Deutschland womöglich einen regelmäßigen Eignungstest für Senioren im Straßenverkehr einzuführen, kann Berthold Gruhn nur milde lächeln. Der 72-Jährige ist gerne im Auto unterwegs – und das nicht nur zur Arbeit als Chef einer großen Stahlbau-Firma in Mechau oder zum Brötchenholen.

Mechau/Gusborn – Berthold Gruhn dreht in diesem Jahr auch wieder auf Rennstrecken seine Runden. Und das ziemlich flott. Der Senior ist – gemeinsam mit seinem Enkel Max Gruhn – im Tourenwagen-Rennsport dabei, in der STT – der Spezial-Tourenwagen-Trophy. Der motorsportbegeisterte Gruhn Senior kommt bei Rennwochenenden auf dem Nürburgring, im Motorsportpark in Oschersleben oder wie kürzlich im niederländischen Assen in Wallung. In einem Audi R8 mit gut fünf Litern Hubraum und respekteinflößenden 570 PS donnert er über die Piste. Auf den Start- und Zielgeraden ist er mit Tempo 250 unterwegs. Für den Gusborner (Lüchow-Dannenberg) ist das Rennfahren selbst im fortgeschrittenen Alter eine große Leidenschaft. Der frühere Handballer möchte sich selbst beweisen, dass er einen Hightech-Rennwagen noch immer schnell und sicher bewegen kann. „Das treibt mich schon an. Es ist ein tolles Auto, das will ich einfach fahren können“, sagt Gruhn. Eine Weile war der Chef der Firma Gruhn Stahl- und Transportpalettenbau mit Sitz in Mechau wegen gesundheitlicher Beschwerden raus aus dem Rennzirkus. Nach einer Operation machten ihm Bakterien zu schaffen. „Das war schon eine harte Nummer“, erinnert sich der Senior an schwere Zeiten, in denen es viel Unterstützung nicht nur von Ehefrau Hannelore gab. Er kämpfte sich wieder zurück, stellte seine Ernährung um, tut viel für seine Fitness und macht einen vitalen Eindruck, wenn er in seinen Rennwagen steigt. „Man muss fit sein“, betont Gruhn. „Sonst kannst du so ein Auto nicht fahren; zu gefährlich.“

Enkel Max ist ein weiterer Grund, warum Berthold Gruhn noch einmal im Rennsport mitmischt. „Wenn ich mit Max zusammen meine Runden drehe, ist das Freude pur.“ Eine gewisse Anspannung sei immer dabei, aber das sei eher positiver Stress. Die Rennwochenenden sind für Gruhn Familienzeit, selbst Hund Rex ist immer mit dabei. „Wenn ich montags wieder in die Firma komme, ist die Batterie voll.“ Nach dem ersten Lauf in Oschersleben kämpft sich Berthold Gruhn über die Bügel des Überrollkäfigs aus der tiefen Sitzschale seines Audis heraus, aus der vermutlich manch 50-Jähriger nicht wieder hoch käme, wäre er jemals eingestiegen. Für Gruhn ist der Platz im Rennwagen dagegen ein Wohlfühlort. „Hat Spaß gemacht, ich bin zufrieden“, strahlt der 72-Jährige. „Beim Start ist man etwas aufgeregt, erst recht bei Regenwetter. Aber man darf nicht verkrampfen.“ Der Rennfahrer ist in seinem Element. „Man muss locker bleiben, aber immer voll konzentriert. Das Auto reagiert auf kleinste Bewegungen.“ Sein Unterhemd unter dem Rennoverall ist durchgeschwitzt, Gruhn pustet ein wenig. Aber er ist happy, seinen 570-PS-Boliden sauber über den Kurs gelenkt zu haben. Zwei Konkurrenten hat er trotz des Starts vom Ende des Feldes noch hinter sich gelassen. Für die Piloten der STT gibt es vor jeder Saison einen Gesundheitscheck, ohne gibt es kein „Go“ für die Rennen. „Mit Blutdruckmessen, EKG und was so dazu gehört“, erzählt der 72-Jährige. Den Check hat Gruhn problemlos bestanden. Kein Wunder, dass er sich übers Autofahren im Alltag bisher keine großen Gedanken macht. (Jörg Wohlfeil)