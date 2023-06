Bauleitplanung für Arendseer Strandbad vorgestellt

Von: Christian Reuter

Teilen

So sieht die neue Bauleitplanung für das Strandbad in Arendsee aus. © Privat / Jasmin Scheffler / Bauamt Stadt Arendsee

Mit der Bauleitplanung für das Arendseer Strandbad befasste sich der Bauausschuss der Stadt während seiner jüngsten Sitzung am Montagabend, 5. Juni. In dem Plan werden Baufelder festgelegt, in denen dann verschiedene Angebote wie zum Beispiel Wasserspiele umgesetzt werden können. Die Planung wurde von der Arendseer Bauamtsleiterin Jasmin Scheffler vorgestellt, die aber im AZ-Gepräch darauf hinwies, dass die Ideen vor allem von der Luftkurort GmbH unter der Regie der Geschäftsführerin Claudia Schulz entwickelt worden waren.

Arendsee. Was ist nun konkret im Strandbad vorgesehen? Im östlichen Bereich könnten kleine Hütten für Bed & Bike aufgestellt werden, also Radtouristen, die am Strand einfach und günstig übernachten wollen. Nicht weit davon entfernt, südlich der Hütten, ist eine Fläche für Sport und Freizeit vorgesehen. „Dort soll auch der Kletterpark integriert werden“, erklärte Scheffler.

Für Caravans (Wohnmobile) sind neben der Kasse 2 Stellplätze geplant. Diese Stellplätze haben nach Aussage der Bauamtsleiterin den Anstoß für die neue Bauleitplanung gegeben. Vor der Seetribüne könnten Wasserspiele errichtet werden. Die Tribüne selbst soll eine Plattform werden, die für den Badebetrieb nutzbar ist, aber gleichzeitig auch für Veranstaltungen. Dafür erhalte die Seetribüne wahrscheinlich eine Stahlunterkonstruktion, auf die ein feines Gitterrost komme. Darauf könne man dann Gummimatten legen, als sichere Unterlage für Liegestühle, stellte Scheffler die weitere Planung vor.



In den Gastronomiebereich könnte künftig eventuell die Touristinformation einziehen. Im westlichen Bereich des Strandbades ist ein Grillplatz vorgesehen, mit festen kleinen Hütten, sodass auch bei kühlerem oder nassem Wetter gegrillt werden könnte. Schließlich ist nördlich davon noch eine Fläche für Wellness und Sauna geplant. Dafür könnten dort Container aufgestellt werden, führte die Bauamtsleiterin aus.



Noch offen sei aufgrund der Wasserstände noch der Tretbootverleih, aber er solle auf jeden Fall wieder angeboten werden. Apropos Angebot. Und damit zum aktuellen Stand im Strandbad. „Die Wasserrutsche kann wahrscheinlich in 14 Tagen in Betrieb gehen. Wir sind erst mal guten Mutes, sie wieder in Gang zu bekommen“, kündigte Scheffler an. Der kleine Wasserspielpark werde schon rege von den kleineren Kindern genutzt.