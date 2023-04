AZ-Reporter Harry Güssefeld reiste nach Ludwigslust

Ein Schloss, ein Park und viel Pappmaché

Die Altmärker sehen sich in ihrer Heimat gut aufgehoben. Wie andere Gegenden werben sie um touristische Anerkennung mit mehr oder weniger großem Erfolg. Unbestritten ist die Region mit Salzwedel, Stendal, Arendsee und Gardelegen auf ihre Art eine besondere. Wenige Menschen mit viel Wald und Feldern. Dennoch gibt es auch innerhalb dieser Gemeinschaft Bestrebungen, mal touristisch auszubrechen. Und zwar in die weitere Umgebung.

Ludwigslust / Arendsee. Und so kam ich auf die Idee, mal Ludwigslust zu besuchen. „Lulu“, wie es bei denen hieß, die einst mit dem Zug reisten. Es war kalt, als ich beschloss, in diese Stadt zu fahren. Mit dem Schwerpunkt Schloss, wie ich mir vorgenommen hatte.

Ausbruch aus der Altmark

Mit dem Auto sollten es rund 90 Kilometer sein. Bei Wittenberge gab es die Möglichkeit, die Arbeiten an der geplanten Brücke der A 14 in Augenschein zu nehmen. Selbst fährt man ja immer noch über die B 189 in Richtung Norden und dann irgendwann nach einem Wirrwarr von Straßen irgendwie in Richtung Ludwigslust. Dort angekommen, wird das Schloss einfach erreicht. Denn überall ist es ausgeschildert, und das Navi im Auto tut sein Übriges.



Das Schloss selbst trug zu diesem Zeitpunkt ein Korsett aus Stahl und Folie, denn ein großer Teil des Gebäudes wird saniert. Ich entschloss mich, erst einmal in den Schlosspark zu gehen.



Weitläufig präsentiert er sich dem Besucher, und zu dieser Jahreszeit waren kaum Leute da. Und dann noch mitten in der Woche. Als Senior mit einem Ausweis der Rentenversicherung ist das aber völlig in Ordnung.

+ Pappmaché an den Wänden. Auch manche Büste ist leicht. © Harry Güssefeld

Alter Herrschaftssitz mit alten Bäumen

Der Park mit seinen alten Bäumen, die teilweise erklärende Schilder tragen, verfügt über kleine Brücken. Und Gebäude, die sich in die Anlage gut integrieren. Auffallend war insbesondere das Luisen-Mausoleum, das für die 1808 verstorbene Herzogin Luise errichtet wurde. Und da sind wir bei der Geschichte: Luise war die Frau von Herzog Friedrich Franz I.



Das Schloss war von 1763 bis 1837 Hauptresidenz der Großherzöge von Mecklenburg-Schwerin. Das Schloss, die Kirche und der Park bilden ein Ensemble, das in Mecklenburg einzigartig ist.



Ludwigslust, so erfährt es der Besucher, wird auch als mecklenburgisches Versailles oder manchmal auch als Sanssouci des Nordens bezeichnet. Und man hat nicht den Eindruck, dass das übertrieben ist.



Nach dem langen Spaziergang durch den Park und dem Studium der vielen Hinweisschilder war es dann Zeit, das Schloss selbst zu besichtigen. Nur ein Teil war zu erleben, denn in dem anderen waren die verschiedensten Gewerke aktiv.

Allein im Schloss, immer beobachtet

Aber auch der zugängliche Teil war ein Erlebnis. Die Sammlungen an Waffen und vor allem an Uhren beeindrucken und natürlich auch der Gemäldesaal. Ich war an diesem Tag und zu diesem Zeitpunkt alleiniger Besucher. Das machte einiges einfacher, denn man konnte die vielen Aufpasser einfach fragen, wenn man etwas wissen wollte. Und man merkte, dass ihr Dasein nicht allein darin bestand, Besucher argwöhnisch zu beobachten, sondern in meinem Fall wurden sie zu einer Art Ausstellungsführer.



Zunächst aber war man misstrauisch, weil ich meinen Rucksack mitführte. An der Kasse hatte man mir das erlaubt, aber in den Räumen gab es dann Fragen. Erst als ich sagte, ich würde mich an kein Bild ankleben und ich auch nicht vorhätte, einige der Uhren im Rucksack verschwinden zu lassen, glaubte man mir. Und ließ mich mit Rucksack gewähren. Übrigens: Ältere zahlen einen geringeren Eintritt.

Schon früher kostengünstig gedacht

Die Zeitreise durch die Ausstellungsräume ließen den Gedanken freien Lauf. Hier saßen sie, die Großen der damaligen Zeit. An genau diesem Schreibtisch. Hier empfingen sie Gäste, hier lebten und liebten sie.



Interessant: Die Kosten für das Bauprojekt konnten einst dadurch begrenzt werden, dass auf teure Materialien wie Marmor und edle Hölzer verzichtet wurde. Und stattdessen Pappmaché, der sogenannte Ludwigsluster Karton, genutzt wurde. Der Raumschmuck aus der „Ludwigsluster Carton Fabrique“ eroberte im 18. und 19. Jahrhundert ganz Europa. Die Manufaktur war berühmt dafür, aus Pappmaché Materialien wie Marmor, Gold, Holz, Bronze oder Stuck täuschend echt zu imitieren. Den Mittelpunkt des Schlosses, den Goldenen Saal, kann der Besucher bald wieder besuchen.



Ich werde wieder nach Ludwigslust fahren, um noch mehr vom Schloss, der Schlosskirche und dem Park zu erfahren. Mit dem Fahrrad werde ich dort meine Runden drehen. Ja, dieses mecklenburgische Versailles hat es mir angetan.