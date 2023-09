Ganze Familie im Wohlfühl-Boot

AZ-Porträt: Christian Döpelheuers Weg an die kulinarische Spitze

Von: Ulrike Meineke

Christian Döpelheuer hat ein „Surf & Turf“zubereitet: Ein Steak vom Rind (aus Schramper Haltung, gewürzt mit einer Haus-Kreation) mit Hummer darauf, dazu eine Jus (franz. „Saft“, konzentrierter Fleischfond), das Ensemble garniert mit im Paprika-Safran-Sud gekochten Kartoffeln, die mit Hummer-Mayonnaise gefüllt sind. Dazu ein Sellerie-Püree und gebackene Glasnudeln sowie ein bisschen „Grün“ – das Auge isst schließlich auch mit. © Meineke, Ulrike

Den Namen Christian Döpelheuer sollte man sich merken. Der Arendseer hat schon vor Jahren seine Fühler in die Sternehäuser dieser Welt ausgestreckt und in Gourmetküchen gekocht. Dort, „wo mit der Pinzette angerichtet wird“. Sein gesammeltes Wissen und Können bringt der Chefkoch seit zwölf Jahren im Arendseer Restaurant „Gustaf“ im „Haus am See“ ein, und das viel beachtet und wertgeschätzt auch von der Fachwelt: Neulich Mittag nahm ein Herr am Tisch Platz, den er lange zuvor reserviert hatte. Niemand wusste, dass es sich um einen Inkognito-Restauranttester handelt.

Arendsee. Der Gourmet war so angetan von der Kochkunst, dass das „Gustaf“ in den kulinarischen Top-Reiseführer „Gusto“ aufgenommen wurde und dort prompt eine Bewertung von fünf Pfannen und zwei Bestecken erhielt. Damit wurde die Küche des Hauses als „besonders beachtenswert“ klassifiziert. Die Besteck-Symbole stehen in diesem Fall für ein „besser ausgestattetes Restaurant mit ordentlichem Service und ausgewählten Weinen“.

Wir wollen, dass der Gast eine gute Zeit hat. Nicht mehr und nicht weniger.

In einem weiteren deutschen Restaurantführer, dem „Schlemmer-Atlas“, ist das nach dem berühmten Arendseer Wanderprediger Gustaf Nagel benannte Restaurant seit fünf Jahren erwähnt und mit 13 Punkten und zweieinhalb Kochlöffeln dotiert. „Im Ranking der 100 besten Restaurants in Sachsen-Anhalt stehen wir auf Platz 14“, was Christian Döpelheuer davon überzeugt, „auf dem richtigen Weg“ zu sein. In Arendsee hofft man darauf, dass irgendwann einmal die ganz Großen wie Gaultmillau und Guide Michelin auf das „Gustaf“ aufmerksam werden.



Immerhin hat Sachsen-Anhalt aktuell nur drei Sterne-Restaurants – das „Pietsch“ und das „Zeitwerk“ in Wernigerode (beides Robin Pietsch) und das Lokal „Speiseberg“ in Halle (Küchenchef Konstantin Kuntzsch).

„Jedes Restaurant hat seinen Stil“, sagt Christian Döpelheuer. Seiner wurde grundlegend in Österreich geprägt, als er bei Johanna Maier, die damals als beste Köchin der Welt galt, in die Lehre ging. Eigentlich hatte der junge Mann ein Vertragsangebot vom „Maritim“ in Magdeburg, das er dann doch zugunsten der österreichischen Koch-Koryphäe ablehnte. Drei Jahre lernte der heute 34-Jährige in dem österreichischen 2-Sterne-Haus bei der 4-Hauben-Köchin und blieb nach der Ausbildung noch ein Jahr dort. „Dann kam ich zurück in die Altmark, wo man eben Rouladen und Rotkohl isst – ich hatte keinen Plan“, schmunzelt der Chefkoch heute. Die Gourmetküche sei „eine andere Welt, eine andere Liga, eben ein anderer Stil“ – dem Döpelheuer treu blieb: Er ging nach Wolfsburg ins „Aqua“, das drei Michelin-Sterne schwere Restaurant im Ritz Carlton von Gourmet-Koch Sven Elverfeld. Von dort aus wurde der talentierte Koch aus der Altmark nach Osnabrück ins „La Vie“ weitervermittelt, das damals zwei Sterne trug. „Da stand der Ausbau zu drei Sternen an, und das haben wir auch geschafft.“ Thomas Bühner galt zu der Zeit als einer der angesehensten Köche. „Drei Sterne sind das Beste, das möglich ist“, erklärt der Arendseer Chefkoch und fügt an, dass das „kein Kindergeburtstag“ und „sehr harte Arbeit“ sei. Der 34-Jährige resümiert: „Was ich gelernt habe, ist elementar für das, was ich jetzt tue.“



In der Altmark, so sinniert der Familienvater, „hätte das so nicht funktioniert. Wir sind hier im Nirgendwo.“ Seit er Küchenchef im „Gustaf“ ist, versuche man dort, die Gäste „mitzunehmen“ und „peu á peu an die Gourmetküche heranzuführen“. Und das gelinge auch.



Ganze Familie im Wohlfühl-Boot

Für Christian Döpelheuer ist sein Anspruch ein Spagat, will er auch am Familienleben so gut es geht teilhaben. An seiner Seite – beruflich wie privat – ist seine Frau Bianca (32), mit der er zwei Kinder (6 und 8 Jahre) hat. Überhaupt fügt sich das „Gustaf“ in eine Familiendynastie ein, bei der ein Angebot das andere ergänzt und zusammen ein Gefüge ergibt, das dem Gast maximalen Erholungswert bescheren soll.

Die Döpelheuers haben aus dem alten Arendseer Kurhaus von 1874 mit den großen, prächtigen Räumen einen Wohlfühltempel mit Angeboten für Körper, Geist und Seele gemacht. Das Sport- und Wellnesshotel „Haus am See“ inmitten des wildromantischen Mischwaldes bietet Schwimmbad und Sauna sowie einen Pool mit 32 Grad warmem Wasser. Inhaberin Simone Döpelheuer, die Mutter des Chefkochs, ist Kosmetikmeisterin. Direkt nebenan wurde ein Gesundheitszentrum mit Fitnessstudio und Physiotherapiepraxis etabliert. Die Leitung hat Lisa Döpelheuer – Christians Schwester. Der Vater ist Tischlermeister und im „Haus am See“ das „Mädchen für alles“. Vor 20 Jahren erwarb die aus Kläden stammende Familie das Haus und sanierte es von Grund auf.



Christian Döpelheuer hat sich auf Arendsee als Lebensmittelpunkt festgelegt – und auch einen Blick auf die Nachwuchsköche: Als Prüfer bewertet er, was die altmärkischen Köchinnen und Köche so fabrizieren, und in diesem Jahr fungiert der Chefkoch auch erstmals als Trainer für die Lehrlinge, die an der Bundesmeisterschaft teilnehmen. Natürlich formt er auch den Nachwuchs im eigenen Haus: Mit Sophia Radecke hat das „Gustaf“ eine Regionalmeisterin der Lehrlinge und zweite Landesmeisterin, die sich nun auch auf Bundesebene behaupten will.

Hochzeitssuppe mit Eierstich-Schnecken

„Ein Menü kreieren und es fachlich richtig machen, ist eine Herausforderung“, weiß der 34-Jährige. Aktuell stehen auf der Karte neben Bistro-Angeboten ein 3- und ein 10-Gänge-Menü mit Weinbegleitung „wie in der französischen Küche, mit modernen Einflüssen, aber auch regionalem Touch“. Was das ist? Ein Beispiel: Die Altmärkische Hochzeitssuppe gibt es im „Gustaf“ mit Eierstich in Schneckenform, gefüllt mit grünem und weißem Spargel. Die Brühe wird am Tisch angegossen.

Jede Erwähnung in einem Restaurant-Guide, jeder Stern sei „eine super Werbung“. Und vielleicht, so hofft der Chefkoch, führen die Auszeichnungen und Bewertungen auch dazu, dass Köche, die in Sterne-Küchen gelernt haben, auf das „Haus am See“ aufmerksam werden und mit dazu beitragen, „die Gäste zu entschleunigen und zu verwöhnen“.

Der Chefkoch bringt es auf den Punkt: „Wir wollen einfach, dass der Gast eine gute Zeit hat, ihn glücklich machen – nicht mehr und nicht weniger.“