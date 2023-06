Asbestfasern in Arendseer Wasser?

Im Rahmen eines „miserablen Straßenausbaus“ sei es folgend zu Wasserrohrbrüchen gekommen. Die Trinkwasserrohre seien aus Asbestzement und es käme nun zum Eintrag von Asbestfasern in das Trinkwasser. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst / dpa

Es handelt sich um einen schwerwiegenden Vorwurf: Asbest im Trinkwasser. Ein Anwohner der Straße Am Birkenhain in Arendsee sprach im Rahmen der Einwohnerfragestunde der Stadtratsitzung das Thema an.

Arendsee / Leppin – Im Rahmen eines „miserablen Straßenausbaus“ sei es folgend zu Wasserrohrbrüchen gekommen. Die Trinkwasserrohre seien aus Asbestzement und es käme nun zum Eintrag von Asbestfasern in das Trinkwasser. Seit zwei Jahren liefe auch eine Klage, aber man habe immer noch keinen Termin, so der Anwohner weiter.

Bereits während der Sitzung fragte Thomas Schlicke von der Fraktion Die Linke in Richtung des Anwohners mehrfach nach, ob die Verunreinigung denn erwiesen sei. Dies ließ sich nicht aufklären. Die AZ fragte daher einmal bei Bürgermeister Norman Klebe nach. „Für die Wasserversorgung ist der WVSO, der Wasserverband Stendal-Osterburg, zuständig. Dieser entnimmt regelmäßig Proben“, sagte Klebe.



WVSO weist Basis für Vorwürfe zurück

Für Susanne Ahrens, Leiterin der Abteilung Trinkwasserversorgung beim WVSO waren die Vorwürfe bis zur AZ-Anfrage „komplett neu“. Es habe zwar vor einigen Wochen einen Rohrbruch in der betreffenden Straße gegeben. Dieser sei aber schnellstens mit einem modernen PE-Rohr verschlossen worden, auch um Asbesteintrag in die Atemluft bei Bauarbeiten zu vermeiden. Eine Gefahr für das Leitungswasser beim Trinken oder Duschen verneinte Ahrens.



„Die Gefahr durch Asbestdächer, gerade in der trockenen Jahreszeit, ist durch Abrieb eher gegeben, da hier Asbest durch die Luft aufgenommen werden kann und potenziell krebserregend ist“, so Ahrens weiter. Selbst wenn es so wäre, dass über Wasserrohrbrüche Eintrag von Asbestfasern in die Trinkwasserversorgung erfolgt wären, hätten die schlussgefolgerten Gefahren nicht bestanden.

Beim Trinken würde die Aufnahme über den Magen erfolgen. Ahrens dazu: „Hierzu gab es in der Vergangenheit amerikanische Studien, aus denen sich keine Gefahr ableiten lässt, wie es bei der Atemluft der Fall wäre.“ Beim Duschen seien die Fasern ohnehin über das Wasser gebunden und würden nicht eingeatmet.



US-Behörde warnt vor Trinken bei Eintrag

Diese Einschätzung ist zumindest nicht ganz unumstritten. Hierzu führte der eingangs erwähnte Anwohner am Dienstagabend im Gemeindehaus in Leppin auch die amerikanische Umweltbehörde (EPA) an. Und zumindest diese Aussage lässt sich auch belegen. Denn nach Einschätzung der EPA wird das Trinken von und Duschen mit asbestbelastetem Wasser tatsächlich als „stark gesundheitsgefährdend“ eingestuft.



So warnt die EPA beispielsweise auf ihrer Internetseite www.epa.gov bei oraler Aufnahme von Asbestfasern mit einer Größe oberhalb von zehn Mikrometern vor erhöhter Gefahr gutartige Darmpolypen auszubilden.



Unabhängiges Labor mit Tests beauftragen?

Es gibt aber auch andere Sichtweisen, unter anderem der Weltgesundheitsbehörde (WHO). Eine abschließende Aussage zu Gefahren einer Aussetzung mit Asbest durch eine temporär defekte Trinkwasserleitung ist also so nicht zweifelsfrei möglich.



Um den Anwohnern der Straße Am Birkenhain in Arendsee nun die Sorgen endgültig zu nehmen, könnte es also ratsam sein, ein unabhängiges Labor mit einer Untersuchung zu beauftragen, ob sich Asbest in den Leitungen überhaupt finden lässt. Dann wäre im günstigsten Fall die Unruhe beigelegt und alles Weitere Sache der zukünftigen Wissenschaft.