Arendsees Bürgermeister regt eine legale FCM-Wand an

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Der FCM ist in Arendsees Innenstadt an nahezu jeder Straßenlampe, an etlichen Dachrinnen, auf Schildern und Verteilerkästen allgegenwärtig. © Meineke, Ulrike

Es freut den 1. FC Magdeburg sicherlich, dass er so viele Fans in Arendsee und Umgebung hat. Und natürlich sind auch in der Seestadt die Emotionen übergekocht, als nach dem 3:0-Heimsieg gegen den FSV Zwickau am 22. April 2022 um 15.49 Uhr der vorzeitige Aufstieg und damit die Rückkehr in die zweite Bundesliga perfekt war. Aber: Die Seestadt hat ein blau-weißes Problem. Denn nahezu alle Laternenpfosten und Verteilerkästen in der Innenstadt sind beklebt oder beschmiert.

Arendsee. Vielleicht soll das die Freude darüber, dass sich die Traditionself von Christian Titz in der Saison 2022/23 hinter Hannover 96 auf Platz 11 in Liga 2 behaupten konnte, unterstreichen. Und sicherlich bleibt unvergessen, dass der FCM 1974 den Europapokal der Pokalsieger gewann und den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte.

Der FCM ist in Arendsees Innenstadt überall präsent. © Meineke, Ulrike

Erst 2015 stieg der FCM in die dritte Liga auf und etablierte sich in den Folgejahren im Profifußball. Mit dem Aufstieg in die 2. Liga erreichte der FCM 2018 den größten sportlichen Erfolg seit der Wiedervereinigung – spielte allerdings von 2019 bis 2022 nach dem direkten Wiederabstieg erneut in Liga 3. Aber das ist Geschichte, aktuell hat sich die Elf sicher in Liga 2 positioniert und startet am Sonnabend, 29. Juli, auswärts gegen Wehen Wiesbaden in die neue Saison. Erster Heimspieltag ist der 5. August, dann empfängt die Traditionself Eintracht Braunschweig. Dann werden auch wieder die Arendseer FCM-Fans in der Magdeburger MDCC-Arena sein.



Selbst Dachrinnen bleiben von den Aufklebern nicht verschont. © Meineke, Ulrike

Für die Seestadt sind die Aufkleber und Schmierereien allerdings ein echtes Ärgernis: „Das ist nicht mehr lustig und teuer“, sagt Bürgermeister Norman Klebe. Wenn der Wirtschaftshof etwa beklebte Verkehrsschilder abkratzen muss, werde die Reflektionsfolie beschädigt. „Das Schild ist dann hin und neue Schilder sind teuer“. Es sei „schön, dass wir eine solche Fankultur haben“, aber „ich appelliere an die Einsicht. Wir wollen es doch alle schön haben!“ Klebe hat schon mit dem Fan-Beauftragten gesprochen und regt eine legale Wand zum Bekleben und Bemalen an.

Die FCM-Aufkleber und Schriftzüge auf Verkehrsschildern können auch zum Problem werden, wenn dadurch die Schilder nicht mehr richtig zu erkennen sind. © Meineke, Ulrike