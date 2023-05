Geselligkeit kam auch nicht zu kurz

Arendseer Winterbader haben ihre Saison beendet

Die Arendseer Winterbader „Saunis“ haben ihre Saison mit einem Bad im Arendsee beendet. © Eckehard Schwarz

„Bei einer Wassertemperatur von 15 Grad und diesen frühlingshaften Temperaturen wird es Zeit, dass wir unsere Winterbadesaison heute beschließen. Gestern wurde schon im benachbarten Strandbad die neue Badesaison eröffnet“, berichtete der Chef der Arendseer Winterbader „Saunis“, Uwe Walter, zum traditionellen Abbadefest auf dem Gelände des Tauchclubs am Sonnabend, 13. Mai.

Arendsee. Noch einmal fanden sich die Winterbadefreunde ein, um gemeinsam in den jetzt für sie zu warmen Arendsee zu gehen. Beobachtet wurden sie dabei auch von Gästen auf der „Queen“, die trotz einiger gutgemeinter Zurufe der „Saunis“ nicht überredet werden konnten, ebenfalls mit im See zu baden.

Erst mal Eiswürfel im See verteilt

Die „amtlich gemessene“ Wassertemperatur hatte auch zum Saisonabschluss wieder Lothar Herold gemeinsam mit Heike Willetal gleich zu Beginn der Veranstaltung ermittelt. „15 Grad im Wasser in einem halben Meter Tiefe“, verkündeten sie das Ergebnis der Messung. „Das ist leider für uns noch viel zu warm, doch ich habe heute gleich zwei Kilo Eiswürfel mitgebracht“, betonte Lothar Herold und verteilte unter dem Beifall der Winterbader seine Eiswürfel im See.



Man unterstützt sich gegenseitig: Mitglieder der „Saunis“ halfen dabei, das Boot der Taucher an Land zu ziehen. © Eckehard Schwarz

Die etwa 25 Mitglieder der Winterbadegruppe „Die Saunis“ trafen sich seit November 2022 insgesamt 16 Mal zu ihrem kalten Badevergnügen, meist an der Kaskade unweit des Klosters.



Seit vielen Jahren verbindet die Arendseer „Saunis“ eine Freundschaft zu anderen Vereinen und es finden gegenseitige Besuche zu den jeweiligen Winterbadetagen statt. So waren sie in Cumlosen, im Berliner Orankesee, in Stresow sowie zum großen Winterbadetreffen in Warnemünde. Weiterhin hatten sie zu ihrem 19. Winterbadetag über 50 Badefreunde der verschiedenen Vereine zu Gast.

Geselligkeit kam auch nicht zu kurz

Natürlich kam neben einem kühlen Bad im Arendsee die Geselligkeit nicht zu kurz. Nicht nur zum Weihnachts- und Osterbaden hatten viele Mitglieder neben warmem Kaffee und Tee auch leckeren Kuchen mitgebracht.



Auch zum Abbaden am Sonnabend wurde bei Kaffee und Kuchen sowie einer von Siegfried Ahlers vorbereiteten Grillwurst noch länger in gemütlicher Runde zusammen gesessen.



Bereits ab dem 21. Oktober wollen sich die „Saunis“ wieder gemeinsam auf die neue Winterbadesaison vorbereiten. Dann, so hoffen sie, bei tieferen Wassertemperaturen und vielleicht sogar einmal wieder mit Eis auf dem Arendsee. Der Saisonhöhepunkt wird schließlich am 20. Januar 2024 das 20. Winterbadefest mit vielen befreundeten Gruppen auf dem Gelände des Arendseer Tauchclubs sein.