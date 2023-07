Arendseer Stadtrat verabschiedet Gefahrenabwehrverordnung

Von: Detlef Güssefeld

Hund Odin muss beim Spaziergang auf dem Seeweg an die Leine. © Harry Güssefeld

Hunde sind in Arendsee und in allen Ortsteilen, auch entlang der Seepromenade, an der Leine zu führen. „Es gibt jetzt keine Ausnahmen mehr“, kommentierte Bürgermeister Norman Klebe die neue Gefahrenabwehrverordnung, der der Stadtrat am Dienstagabend verabschiedet hat.

Arendsee. Beim Stichpunkt Lärmbelästigung gab es Nachfragen von Einwohnern, die das nächtliche, oft lang anhaltende Hundegebell um den Schlaf bringt. In diesem Zusammenhang kam auch das Thema Hundekot zur Sprache. Zwar könnten Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht beseitigen, mit einer Geldstrafe belangt werden. Aber die Verwaltung handele hier nicht, beklagte der Arendseer. Erinnert wurde an einen Vorfall in Höwisch: Konkret war dort der Name eines Hundebesitzers genannt worden. Die Reaktion der Verwaltung darauf sei gewesen, dass man im Nachhinein den Kothaufen nicht einem bestimmten Hund zuordnen könne. „Was nützt dann so eine Verordnung?“, fragte der Arendseer und forderte mehr Kontrollen und ein Durchgreifen, „ansonsten kann man sich eine solche Verordnung sparen“.

Es komme auch vor, dass an den Wochenenden Feuerwerke abgebrannt würden, und zwar mitten in der Nacht. Nicht nur, dass dies einige störe, es sei bei der Trockenheit auch gefährlich.

Motorisierter Verkehr bis an den See

In Sachen Ordnung und Gefahrenabwehr meldeten sich weitere Bürger zu Wort und beklagten, dass an Wochenenden immer wieder Motorräder und Autos an den See fahren. Spricht man die Fahrer darauf an, werde gar mit Prügel gedroht. „Wie soll man sich da verhalten?“, fragte ein Zießauer. „Die Polizei rufen, und wenn die einschätzt, dass Gefahr im Verzug ist, dann wird die Polizei den Diensthabenden des Ordnungsamtes erreichen“, hieß es seitens der Verwaltung. An dem besagten Tag wollte der Zießauer die Polizei rufen, weil die Motorräder bis an die Badestelle gefahren seien. Doch in Salzwedel habe man ihm gesagt, dass wegen des Hansefestes niemand kommen könne.

Toiletten rund um den See

Im weitesten Sinne auch ein Punkt in Sachen Ordnung und Sicherheit: die fehlenden Toiletten rund um den See. Bürgermeister Klebe machte deutlich, dass es im Stadtbereich ausreichend Toiletten gebe. Rund um den See sei noch Bedarf. Der Stadtchef brachte die Aktion „Nette Toilette“ (Händler/Gastronomen stellen ihre Toiletten öffentlich und kostenlos zur Verfügung) ins Gespräch, die aber in der Zuschauerschar zumeist auf Unverständnis traf. Stadtrat Matthias Goyer machte deutlich, dass ein Gast auf der Seepromande, der eine Notdurft verrichten muss, nicht Hunderte Meter laufen könne. Die Stadt müsse handeln, denn „wer in der Stadt isst, muss auch dort loswerden können“.



Eine Kritik am Reiten im Wald ließ Norman Klebe nicht gelten: In Sachsen-Anhalt sei das Reiten auf Waldwegen erlaubt. Dagegen könne sich auch ein privater Waldbesitzer nicht stellen.