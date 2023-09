Arendseer Gewerbetreibende uneins beim Thema Kartenzahlung

Von: Leif Goetzie

Teilen

Hier können Kunden bargeldlos zahlen: Der Geschenkartikelladen Otto Goyer in der Friedensstraße in Arendsee akzeptiert Bargeld, EC- und sogar Kreditkarte. © Goetzie, Leif

Schweden macht es mittelfristig vor, und auch in Deutschland diskutiert man immer wieder drüber: die Abschaffung des Bargeldes. Aber wie sehen die Menschen vor Ort das Thema? Wo werden Karten akzeptiert, wo nicht? Die AZ hat auf der Friedenstraße in Arendsee eine kleine Umfrage gemacht.

Arendsee – „Das lohnt sich nicht. Das ist für uns mit zu großen Kosten verbunden“, winkt Rita Lenz von der Bäckerei Herte auf Nachfrage gleich ab. Es käme schon mal vor, dass gerade jüngeres Publikum Karten zücke, wenn es bei ihr Brötchen kaufe. Die erfahrene Verkäuferin der Zweigstelle einer Osterburger Bäckerei verweist dann aber immer auf die nahe gelegenen Niederlassungen verschiedener Banken.



Einige Meter weiter, beim Tung Chi Shop mit Schuhen und Mode, hat man sich mit den ständigen Nachfragen arrangiert und eine recht gängige Kompromisslösung gefunden. Hier wird Kartenzahlung vom Zahlbetrag abhängig gemacht, berichtet die Verkäuferin. Zehn Euro sind hier das Minimum. Früher habe man es gar nicht angeboten, aber man musste Kunden dadurch zu häufig wegschicken.



Im Eiscafe Hudler „Zur Tenne“ schräg gegenüber stolpert der Kunde bereits draußen an der Scheibe über ein gut sichtbares Schild, das in Kopie auch an der Kasse im Innenbereich klarmacht: Bitte Bargeld bereit halten! „Nur Bares ist Wahres“, sagt die junge Frau hinter dem Tresen. Bei den Gebühren gemessen an den geringen Beträgen von Eisverkäufen wäre man schnell in den Miesen. „Das sehe ich nicht ein“, sagt sie und möchte ihren Namen nicht nennen. Neben den Kosten für den Betrieb wäre es ein zusätzlicher Zeitfaktor, die Geldeingänge später mit den Zahlungsvorgängen abzugleichen und den Umsätzen am Ende noch nachlaufen zu müssen.



Im Friseurgeschäft „Happy Hairstyle“ hingegen ist Kartenzahlung gängige Praxis. Mit 90 Prozent Anteil hat es fast schwedischen Level. Hier aber kostet ein Herren-Haarschnitt auch schon 30 Euro.



Bei Goyers Geschenkeartikelladen ist man offen für den bargeldlosen Weg. „Ich bin für völlige Wahlfreiheit“, sagt die Geschäftsführerin am Telefon. Sie nimmt alle Karten, sagt aber auch: „Ich bin gleichzeitig gegen die Abschaffung des Bargeldes. Denn Kinder können so besser den Umgang damit erlernen.“ Wir werden sehen - in ein paar Jahren in Schweden.