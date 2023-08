Mehr Gewerbe tut gut

Acht Arendseer Bürgermeister-Anwärter präsentieren sich ihren potenziellen Wählern

Von: Detlef Güssefeld, Leif Goetzie

Gleich acht Bewerber um das Bürgermeisteramt stellen sich in ein paar Wochen der Wahl der Arendseer Bürger: Björn Hartmann (v. l.), Jens Reichardt, Norman Klebe, Nadine Schütte, Nico Fischer, Justin Wellner, Tom Klein und Sven Schottenhamel. © Goetzie, Leif

Lang ist es nicht mehr hin, dann dürfen die Arendseer über ihr neues Stadtoberhaupt abstimmen. Am Montag stellten sich die Bewerber gemeinsam und mit Respekt füreinander im Integrationsdorf den Fragen der Bürger.

Arendsee – Pünktlich um 19 Uhr bat Moderator Michael Niederhausen am Montagabend im Integrationsdorf an die Stehtische und machte seinen Job gut. Alphabetisch sortiert stellten sich die Protagonisten einem gut gefüllten Saal mit wissbegierigem Plenum. Los ging es mit einer je fünfminütigen Vorstellung, gefolgt von der Bürgerfragestunde. Eine Frage richtete sich der Fairness halber immer nacheinander an alle. Nach 30 Sekunden ging das Mikrofon aus – knallhart.

Sie hatten viele Fragen mitgebracht: Die anwesenden Arendseer Bürger löcherten ihre Kandidaten. Im Mehrzweckgebäude des Integrationsdorfes blieb, wenn überhaupt, dann nur vorübergehend mal ein Stuhl frei. © Goetzie, Leif

In der mehr als zweieinhalbstündigen Veranstaltung zeigte sich in vielen Punkten sehr viel Einigkeit bei den Kandidaten. Waren zunächst Belange der Senioren im Fokus (Barrierefreiheit, Mobilität), wurde auch der Erhalt der Vielfalt in der Kinderbetreuung thematisiert. Mit Blick nach Binde besonders interessant: Kein Kandidat nahm dabei das Wort Schließung in den Mund. Es wurde einhellig für die Bestandssicherung votiert.



Neben Arendseer Bürgern hatten sich, dem Veranstaltungsort geschuldet, auch Touristen unter die Leute gemischt. Hier gab es unter anderem Kritik an der zu den Vorjahren stark angezogenen Bepreisung des Seeareals (unter anderem der Parkplätze). Einzelne Amtsbewerber (wie Fischer und Schütte) signalisierten dafür Verständnis.



Kontrovers diskutiert wurde einmal beim Thema Hundeauslauffläche. Amtsinhaber Klebe plädierte für eine Hundewiese im Stadtwald. Widerspruch erntete er allerdings unter anderem von Herausforderer Wellner, der die Idee als solche zwar teilte, aber den Standort als ungeeignet betrachtete. Aus Reihen der Zuhörer erklang daraufhin der Ruf nach einem Hundestrand.



Nach knapp zwei Stunden waren dann auch die Heranwachsenden und das derzeitige Angebot für sie Thema. Ein Jugendclub fehle oder gar eine Disco. Reichardt bewertete die aktuelle Jugendarbeit als „defizitär“. Ansonsten überwog Harmonie. Man merkte auch fast allen Bewerbern an: Vorsicht vor voreiligen Wahlversprechen. Allzu Konkretes war daher auch noch nicht zu erwarten.

Mehr Gewerbe tut gut

Nico Fischer, Kleinau © Privat

Der Schornsteinfeger wünscht sich das alte Arendsee mit Diskotheken und einem Kino zurück. Er beklagt das Verschwinden von Wahrzeichen wie Waldheim und Seetribüne, und bedauert den Ersatz dessen durch die Gans Agathe. Er sprach von einem „antitouristischen Schutzwall“, der schlecht für die Gewerbetreibenden sei. Und: Seine Ansicht nach müssen nicht ständig die Preise in den Unternehmen erhöht werden, um Gewerbesteuer zu maximieren. Neues Gewerbe sei der bessere Weg. Und zum Heizen im Rathaus: mit Holz, einfach und regenerativ.

Für mehr Löschwasser

Björn Hartmann, Lüge © Privat

Ein Anpacker sei er, kein Mann der großen Worte. Als Chef der Verwaltung will der Elektroinstallateur die Bürgernähe suchen. Sein Ziel, um effizienter investieren zu können, sei ein Haushalt schon zu Beginn des Jahres. Um nicht wie derzeit „ein halbes Jahr arbeitsunfähig zu sein.“ Der Wirtschaftshof müsse aufgestockt und besser ausgestattet werden. In die Wehren müsse weiter investiert werden, aber auch in die Löschwasserversorgung, vor allem auf den Dörfern. Dass er den Zaun um das Strandbad entfernen möchte, sorgte für eine Überraschung des Abends.

Den Weg fortsetzen

Norman Klebe, Arendsee © Heymann, Jens

Der Amtsinhaber sieht die Einheitsgemeinde auf gutem Weg. Die Erfolge geben ihm recht, so der Volljurist. Der Sieg über die Schwarzbauten der Schweinemastanlage und der Neubau von Kindergärten seien auch maßgeblich sein Verdienst. Er spiele gern Klavier sowie Orgel und bereichere damit auch das kulturelle Leben in Arendsee. Mit dem erfolgten Abriss des Waldheimes habe er ein Wahlversprechen von 2009 eingelöst. Den Bestand der Dorfgemeinschaftshäuser sehe er als Erfolg in schwierigen Zeiten. Der Bevölkerungszuwachs sei ein gutes Zeichen.

Die Seetribüne fehlt

Tom Klein, Arendsee © Harry Güssefeld

Der Abriss der Seetribüne hätte ihm gezeigt, dass Arbeit im Rathaus nicht gegen die Bürger gemacht werden sollte. Die Straßen sind marode, kritisiert der gelernte Lackierer und heutige Energie-Makler. Die Hohe Warthe vor seinem Haus biete ein trauriges Bild, vor allem dann, wenn die Menschen mit Behinderungen den Gehweg nutzen müssen. Ausgaben und Einnahmen müssen intensiver betrachtet werden, um finanzielle Freiräume zu schaffen. Arendsee sei für ihn liebenswert und voll freundlicher Menschen. Dass es so bleibt, dafür will er Bürgermeister werden.

Energie vor Ort nutzen

Jens Reichardt, Sanne-Kerkuhn © AZ-Archiv

Ein wichtiges Thema des kommunalpolitisch erfahrenen 51-Jährigen ist die Energiepolitik. Lokale Wärmenetze seien auch in Arendsee möglich, so der Ortsbürgermeister von Sanne-Kerkuhn. Tourismusförderung wurde ihm zufolge zuletzt vernachlässigt. Projekte wurden sporadisch, nicht kontinuierlich verfolgt. Hier wurden Potenziale nicht genutzt. Die Kurtaxe sei wichtig, da sie in den Haushalt einfließe und den Steuerzahler entlaste. Klimawandelfolgen auf lokaler Ebene möchte der Landwirt mit entsprechenden Anpassungsstrategien für die Bevölkerung begegnen.

Neue Radwege avisiert

Sven Schottenhamel, Kleinau © Privat

Der Vater dreier Töchter möchte Arendsee wieder zur Perle der Altmark machen und seinem Zuhause durch Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit etwas wiedergeben. Er strebt eine moderne, zukunftsorientierte Verwaltung an, die zügig die getroffenen Beschlüsse ohne verschlossene Türen umsetzt. Radwege und Straßen, die überall befahrbar sind und damit eine Vernetzung der Dörfer mit der Kernstadt herzustellen, sind seine Ziele. Ungenutztes Potenzial sieht das Stadtratsmitglied auch in der Innenstadt, die mit ihm wieder zum abendlichen Verweilen einladen soll.

Digitales Netz bauen

Nadine Schütte, Arendsee © Güssefeld, Detlef

Politik mit Herz und Verstand ist das erklärte Ziel der 41-jährigen. Im Stadtrat habe die einzige weibliche Bewerberin den Entschluss gefasst, zielorientiert an Lösungen arbeiten zu wollen und nicht zu schauen, was nicht geht. Sie möchte eine lebenswerte Einheitsgemeinde mit intakter Infrastruktur mitgestalten, in der Menschen und Unternehmen sich gleichermaßen wohlfühlen. Die Herzensangelegenheit der Verwaltungsfachwirtin ist ein digitaler Marktplatz, auf dem sich alle vernetzen können. Über diesen Weg möchte sie auch Teile der Mobilitätsengpässe lösen.

Mobilität auch fürs Dorf

Justin Wellner, Binde © Privat

Der 24-jährige Bauspar- und Finanzierungsspezialist möchte den Generationenwechsel anstoßen. Ihm ist es ein Anliegen, dass auch außerhalb der Kernstadt jeder jederzeit von A nach B kommt. Ein Ausbau des Bus- und Bahnnetzes ist für den jüngsten Bewerber wegweisend. Wichtig sei, dass man auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre im Blick behalte und die Attraktivität für Familien herstelle, damit sie sich in Arendsee ansiedeln. Ärzte vor Ort seien ein Kriterium. Wie der überwiegende Teil seiner Mitbewerber befürwortet Wellner den Ortschaftsrat für die Kernstadt.

Noch 32 Tage Die Kandidaten haben sich vorgestellt, der Wähler kann sich noch bis Sonntag, 24. September, entscheiden, wem er seine Stimme gibt. Die Wahlbenachrichtigungen (auch gültig für eine mögliche Stichwahl) sind verteilt. Für alle Fragen diesbezüglich ist der Wahlleiter der Einheitsgemeinde, Michael Niederhausen, zuständig.

Ein Kreuz auf dem Wahlzettel ist möglich. Gewonnen hat der Kandidat oder die Kandidatin, der oder die mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereint. Tritt das nicht ein, kommt es am Sonntag, 8. Oktober, zu einer Stichwahl. Dann treten die beiden Erstplatzierten gegeneinander an. Von 8 bis 18 Uhr sind die jeweiligen Wahllokale an den Wahltagen für die Stimmberechtigten geöffnet.