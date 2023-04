Arendsee: Verein „Rund um den See“ existiert ein Jahr

Von: Jens Heymann

Teilen

Die Yoga-Matten können ausgerollt werden. Der Verein „Rund um den See“ hat bei einem Arbeitseinsatz (wie am Zießauer Turm) Schilder geputzt und Flächen gereinigt. © Privat

Seit gut einem Jahr gibt es den Verein „Rund um den See“. Mit der ersten Jahresversammlung wurde mittlerweile ganz formell auf das bisherige Schaffen zurückgeblickt. Wie immer lohnt sich auch der Blick nach vorn.

Arendsee – Die Yoga-Gruppe und die Lebendiger-Adventskalender-Initiatoren seien die beiden starken Säulen des Vereins, sagt Vorsitzende Kathrin Goyer. Die Mitgliederanzahl ist in den vergangenen zwölf Monaten auf nunmehr 32 Personen angewachsen. An Mitstreitern und Interessierten, um in der Einheitsgemeinde Arendsee Projekte auf die Beine zu stellen, besteht also kein Mangel.

Die erwähnten beiden starken Säulen bilden selbstredend auch künftig einen Schwerpunkt der Vereinsarbeit. Nach der Ausdehnung der Kalenderaktionen über die Ortsschilder von Arendsee hinaus soll es in diesem Winter ähnlich vielfältig zur Sache gehen. Ein paar Termine zwischen dem 1. und 24. Dezember seien noch frei, verrät Kathrin Goyer. Wer etwas beisteuern will, könne sich beim Verein melden.



Auch der Yoga-Tag wird nun zum Yoga-Wochenende (5. und 6. August). Nach der Auftaktveranstaltung im Kloster geht es tags darauf nicht etwa auf der Bleiche, sondern im hinteren Teil des Strandbades los. Kathrin Goyer spricht von einer schöneren Atmosphäre dort.



Die Bleiche soll aber nicht vergessen werden. Die Rede ist vom Reaktivieren eines alten Barfußpfades für Jung, Alt und eingeschränkte Menschen in der Nähe des Eidechsenhügels. Letzteres ist ein anderes Projekt des Vereins und nahm der Stadt die Sorge, was mit den Resten der Steinschlange aus Corona-Zeiten sinnvoll angestellt werden könnte.



Noch einmal zurück zu Grenzen und deren Überwindung. Wie die AZ erfuhr, will sich „Rund um den See“ in diesem Juni in Salzwedel zeigen, und zwar bei der nächsten Auflage des Vereinsfestes. Dort werde laut Kathrin Goyer ein Gemeinschaftsstand mit Gustav-Nagel- und Klosterverein angestrebt.



Kleinere und größere Projekte sollen dafür sorgen, dass die Vereinsmitglieder weiterhin viel zu tun haben. Ein Vorhaben sind Notfallbänke rund um den See. Das wurde in der Vergangenheit auch an anderer Stelle diskutiert. Mit Schild und eindeutiger Nummer sollen Einsatzkräfte im Ernstfall schnell den richtigen Ort finden.



Deutlich größer und längerfristiger ist die Idee eines Geschichtenwanderweges in den Arendseer Ortschaften. Jedes Dorf soll seine Historie erzählen, stellt sich Kathrin Goyer dieses ambitionierte Vorhaben vor und spricht gleich von Jahren.



In der Zwischenzeit ist der Verein „Rund um den See“ wieder aktiv geworden. Es wurden Schilder geputzt und Flächen gepflegt.