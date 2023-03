Arendsee: Programm für syrische Sportlerdelegation steht

Von: Jens Heymann

In Berlin hat es ein Treffen zwischen Vertretern von Arendsee und der syrischen Seite gegeben. Eine 42-köpfige Truppe wird vom 12. bis 15. Juni in der Seestadt erwartet. Dort sollen sich die Gäste aus dem Nahen Osten auf die Special Olympics vorbereiten und die Altmark kennenlernen. © Privat

Weniger als drei Monate dauert es noch, bis Arendsee ein wenig olympische Luft schnuppern kann. Das sogenannte Hosttown-Programm (Gastgeberstadt), an dem die Stadt teilnimmt, läuft im Vorfeld der Special Olympics (für Menschen mit geistiger und Mehrfacheinschränkung) in Berlin – vom 12. bis 15. Juni. Die Sportlerdelegation aus Syrien will die Zeit in der Altmark nutzen, um sich auf ihre Wettbewerbe in der Hauptstadt vorzubereiten und um Land und Leute kennenzulernen.

Arendsee – Die Gästedelegation fällt nach AZ-Info kleiner als ursprünglich geplant aus – 42 statt 60 Personen. Das verringert die Kosten; der Organisationsaufwand bleibt aber bestehen. Das Arendseer Orga-Team hat mittlerweile das Programm vorgestellt (siehe Infokasten links). Abzüglich von An- und Abreise bleiben zwei Tage, die neben dem Training auch kulturelle Veranstaltungen beinhalten. Geplant sind ein Fackellauf, ein Fußballspiel, ein politischer Abend, eine „Queen“-Fahrt und ein Klosterbesuch sowie ein Abschlusskonzert.

Im Zuge des Trainings könnte auch das Strandbad einbezogen werden. Bezüglich der Wasseraktivitäten hatte es im Vorfeld Fragen zum Versicherungsschutz gegeben, die aber zwischenzeitlich ausgeräumt worden sind.



Die syrische Delegation will Arendsee einen Olivenbaum schenken, der gemeinsam gepflanzt werden soll. Das Integrationsdorf muss sich auf besondere Anforderungen der Gäste einstellen, etwa bei den Speisen. Das Ausprobieren soll aber ebenso eine Rolle spielen.



Die Kosten für das Hosttown-Programm sollen durch Sponsoring getragen werden. Die Zusagen belaufen sich nach aktueller Info aus dem Arendseer Rathaus auf 12 500 Euro. Angepeilt werden 20 000 Euro.