Forderung im Stadtrat nach Sanieren und Ausbau von Wegen führt zu einem Kompromiss

Von: Jens Heymann

Die Waldabschnitte des Verbindungsweges Schrampe-Kaulitz sind teilweise in einem schlechten Zustand. Das Wurzelwerk der Bäume hat in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet. Nun wird eine Sanierung konkreter. © Jens Heymann

„Das Straßen- und Wegenetz im Gemeindegebiet soll unter Berücksichtigung seiner Multifunktionalität zielgerichtet sinnvoll entwickelt werden“ – so heißt es in einem Anliegen der Fraktion Arendsee-Land / Freie Liste, welches am Dienstag Tagesordnungspunkt des in Kaulitz tagenden Stadtrates war. Am Ende kam ein Kompromiss mit der Verwaltung zustande.

Arendsee – 2023 sollen die maroden Abschnitte des Weges Schrampe-Kaulitz angegangen werden, weitere Wege (zum Beispiel Ziemendorf-Harpe) könnten bis 2024 für eine Sanierung bzw. einen Ausbau vorbereitet werden.

Für Schrampe-Kaulitz will sich die Verwaltung demnächst um Fördermittel bemühen. Der obligatorische Eigenanteil kann dann aus dem üppigen Separationsvermögen bezahlt werden (der Weg ist dafür qualifiziert).



So richtig zufrieden zeigte sich mancher Vertreter der Land-Fraktion ob der Verwässerung des Anliegens im Nachhinein nicht. Gefordert worden war immerhin ein weiterreichendes Konzept inklusive Zeitplan, Haushaltsplanung und Fördermittelbeschaffung. Sinngemäßes Ziel ist es, dass sich Arendsee in Sachen Agrarstruktur und Radtourismus entwickelt.



Dass die Stadtverwaltung diesbezüglich bremst, hat nach den Ausführungen im Stadtrat mehrere Ursachen. So gebe es für andere Wege keine Kostenschätzungen; die Verwaltung könne ohne „griffigen Wert“ den Haushalt nicht anpassen. Darüber hinaus seien die personellen Kapazitäten begrenzt – 2024 passe dem Rathaus besser. Zu lange solle man sich aber nicht Zeit lassen, gab es Kritik aus den Reihen des Stadtrates. Viel Zeit sei seit Beginn der Wegeausbaudiskussion schon vergangen, und irgendwann falle Arendsee aus allen Fördermöglichkeiten heraus.



Einige Wochen zuvor hatte es im Rahmen des Wirtschaftsausschusses in Neulingen eine besondere Nachfrage gegeben. Nämlich die, was nun mit den eigentlich für einen Ausbau priorisierten Verbindungen, insbesondere Neulingen-Genzien, sei. Deren Vorrang bleibe zwar bestehen, sie müssten sich jedoch Fördermöglichkeiten unterordnen, gab es damals als sinngemäße Antwort. Wo diese höher seien, da müsse Arendsee zuerst handeln. Neulingen werde nicht aus den Augen verloren. Die beiden anderen priorisierten Wege waren seinerzeit übrigens Kläden-Schrampe sowie Sanne-Kerkau.



Im benachbarten Wendland machen sich Kreis und Kommunen derzeit daran, den Radverkehr auf ausgewählten Strecken zu zählen. Denn dieser soll eine gehörige Rolle spielen. 4,4 Millionen Euro an Fördermitteln wurden nach Kreisauskunft für das Verbessern der Infrastruktur eingeworben. Seit Februar gibt es außerdem mit Tilmann Seifert einen neuen Radverkehrskoordinator.