Arendsee ist Gastgeber für syrische Olympiade-Teilnehmer

Große Ehre für eine kleine Stadt

+ © Christian Reuter IDA-Betriebsleiterin Daianira Leja freut sich schon sehr auf die Sportler und Betreuer aus Syrien, die an den Special Olympics in Berlin teilnehmen. Vom 12. bis 15. Juni werden sie im IDA wohnen und die deutsche Kultur kennenlernen. © Christian Reuter

Special Olympics ist die weltweit größte, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannte, Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Vom 17. bis 25. Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games statt, und damit erstmals in Deutschland. Eine besondere Rolle spielt dabei auch Arendsee, denn die Kommune ist Host Town, also Gastgeberstadt, für eine Delegation von 40 Sportlern, Trainern und Betreuern aus Syrien. Vom 12. bis 15. Juni werden sie im Integrationsdorf Arendsee (IDA) wohnen und sich auf die Wettkämpfe in der Bundeshauptstadt vorbereiten. Sie werden die deutsche Kultur kennenlernen und neue Menschen treffen.

Arendsee. „Ich freue mich schon sehr auf unsere Gäste aus Syrien“, sagte IDA-Betriebsleiterin Daianira Leja am Montag, 5. Juni, bei einem Pressegespräch mit der AZ. Die Vorbereitungen laufen bereits seit einem Jahr. „Wir hatten uns in Kooperation mit der Stadt Arendsee dafür beworben, Host Town der Special Olympics zu werden und sind glücklich, dass wir ausgewählt wurden, als kleinste Kommune in ganz Deutschland, die mitmacht“, erklärte Leja stolz. Das IDA sei auf Menschen mit Handicap spezialisiert und habe schon viele Sportgruppen beherbergt. Aber nun Sportler aus Syrien, die an den Special Olympics teilnehmen, das sei etwas ganz Besonderes. „Und für die Stadt Arendsee ist es eine riesige Chance, als barrierefreier Tourismusort wahrgenommen zu werden“, informierte die IDA-Chefin.

Auf die Gäste aus Syrien wartet ein abwechslungsreiches Programm. Am Dienstag, 13. Juni, wird deutschlandweit der Inklusionstag begangen. In Arendsee beginnt an diesem Tag um 15 Uhr auf dem Marktplatz ein Fackellauf, der bis zum Fußballplatz in der Nähe des IDA führen wird. Laut Leja haben sich dazu schon etwa 300 Läufer angemeldet. Sogar die amerikanische Special-Olympics-Delegation wolle extra aus Berlin anreisen, um sich den Fackellauf anzuschauen.



Im Anschluss, ab 16 Uhr, findet ein Fußballturnier statt. „Wir würden uns über viele Zuschauer freuen“, sagte Leja. Im IDA ist dann ab 18 Uhr noch ein politischer Abend geplant, der aber geladenen Gästen vorbehalten bleibt. Am Mittwoch, 14. Juni, warten auf die Besucher aus Syrien eine Fahrt mit der „Queen“ auf dem Arendsee, eine Klosterführung und ein integratives Abschlusskonzert, bei dem die Band Nobodys Knows auf der IDA-Freilichtbühne spielen wird (18 bis 21 Uhr, freier Eintritt).



Die Kosten für das Host-Town-Programm sind laut Leja vor allem durch Spenden abgedeckt: „Rund 20.000 Euro stehen zur Verfügung.“ Dazu kämen noch Bundesmittel zur Förderung inklusiver Projekte.