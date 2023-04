Hoffnung für Rutsche, Wasserspielgarten und Kaskade

Von: Jens Heymann

Die Rutsche (und nebenan der Wasserspielgarten) sind ungenutzte Potenziale, die wieder abgerufen werden sollen. © Heymann, Jens

Die Gespräche am Freitag zwischen Wasserbehörde, Stadtverwaltung und Luftkurort-GmbH bezüglich des Betriebs von Rutsche und Wasserspielgarten im Strandbad sollen für die Stadt grundsätzlich zufriedenstellend verlaufen sein.

Arendsee – Dieses sinngemäße Fazit übermittelte Bürgermeister Norman Klebe der AZ auf Nachfrage. Die Kreisverwaltung wolle Arendsee in Kürze jedoch noch einige Hinweise geben. Ziel ist es, die Attraktionen per Brunnen an eine Wasserquelle anzuschließen und damit perspektivisch wieder in Betrieb zu nehmen.

Auch die Kaskade – der trockenliegende Wasserfall unterhalb des Kriegerdenkmals in der Nähe des Klosters – war Gegenstand des Treffens. Dort gebe es dasselbe Problem (Seewassermangel) mit einem ähnlichen Lösungsvorschlag per Brunnen, erläuterte Klebe. Die Stadt sei zuversichtlich, die Kaskade wieder zum Funktionieren zu bringen, und hoffe auf schnellen Fortschritt.



Zu viel Wasser gab es hingegen auf dem Campingplatz. Im Duschbereich war im Januar ein langwieriger Wasserschaden mit Haarrissen in der Bausubstanz festgestellt worden. Außerdem hat es Baumfällarbeiten gegeben (unter anderem aufgrund von Auflagen der Feuerwehr). Der Aufbau des WLAN-Netzes ist aktuell ein großes Projekt.