Arendsee bundesweit auf Platz 5 der beliebtesten Seen

Von: Ulrike Meineke

Zwar diesmal kein Bundessieg wie im Jahr 2012, aber immerhin Platz 5 bundesweit: Der Arendsee konnte beim Online-Voting erneut punkten und holte in Sachsen-Anhalt den Landessieg. © IMAGO/N. Neetz

Der Arendsee ist Landessieger und damit in Sachsen-Anhalt der „Lieblingssee 2023“. Das hat die Auszählung der Voting-Stimmen am Freitag, 1. September, ergeben. Um Mitternacht endete die Online-Abstimmung des Portals seen.de, Deutschlands größtem See-Voting. 62 Tage lang konnte man für seinen Lieblingssee abstimmen. Bundesweit schaffte es die „Perle der Altmark“ zwar nicht wie im Jahr 2012 mit 17,3 Prozent aller Stimmen auf Platz 1, aber immerhin auf einen bemerkenswerten fünften Rang und damit unter die Top 10.

Arendsee. Bis zum Schluss hatten sich der Arendsee und die Goitzsche in Bitterfeld-Wolfen ein heißes Rennen geliefert. Die Goitzsche, auch Bernsteinsee an der Bitterfelder Seepromenade genannt, ist ein 2005 für Wassersport und touristische Nutzung freigegebenes Erholungs- und Naturschutzgebiet und gilt als Paradebeispiel für gelungenen Wandel von der Tagebaulandschaft zum Naturrefugium. Enger Verfolger der beiden Favoriten war lange Zeit der Geiseltalsee im Süden Sachsen-Anhalts, mit 18,4 Quadratkilometern der größte künstliche See Deutschlands. Das Natur- und Freizeitparadies mit Strand, Zeltplatz, Tauchbasis, Marina und Rundweg war ursprünglich ein Tagebauloch, das nach dem Braunkohleabbau brach lag.

Bundesweit wurde der Bodensee auf Platz 1 gewählt und ist damit der „Lieblingssee 2023“ der Deutschen, gefolgt vom Scharmützelsee in Brandenburg und vom Edersee in Hessen. „Das ist die bekannte Konkurrenz“, kommentiert Arendsees Bürgermeister Norman Klebe. Wenn man bedenke, dass die Bodensee-Region viel mehr Einwohner hat, die sich am Voting beteiligen können, dann sei ein bundesweiter Platz 5 für den Arendsee „ein ganz tolles Ergebnis.“



Klebe dankt allen, die für den Arendsee gevotet haben. Dass der See Landessieger wurde, sei „absolut toll“.



Den Pokal für Deutschlands Lieblingssee bekommt Arendsee zwar diesmal nicht, aber immerhin eine Urkunde für den Landessieg und „Lieblingssee“-Signets, die für alle Kommunikationsmaßnahmen zur Förderung des Tourismus am See genutzt werden können.



Die Resonanz bei Deutschlands größtem See-Voting ist jedes Jahr mit mehr als 100.000 Votes enorm groß. Das Mitfiebern der See-Fangemeinschaft bringt immer wieder Spaß und ein Gefühl von Zusammenhalt.