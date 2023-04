Arendsee: 10. Wirtschaftsempfang ein Mix aus Bilanz, Musik und Lachen

Von: Detlef Güssefeld

Teilen

Eckehard Schwarz während seines Vortrages am Freitagabend. © Harry Güssefeld

Andere Kommunen veranstalten Neujahrsempfänge angesichts dicht gedrängter Termine. Arendsee geht mit dem Frühlingswirtschaftsempfang Ende März einen anderen Weg.

Arendsee – Dieses Event gab es am Freitagabend zum 10. Mal im Integrationsdorf am Harper Weg. Und vorweg: Es war ein kurzweiliges Gebilde mit Musik, einem Chronisten, der für Lacher am laufenden Band sorgte, und nüchternen Zahlen, die beweisen, dass es um Arendsee gut bestellt ist.

Für diese Zahlen sorgte Bürgermeister Norman Klebe in seiner Eröffnungsrede. Er begann mit 2019 – seitdem hatte es keinen Wirtschaftsempfang mehr gegeben. Man sei auf einem guten Weg, erklärte Klebe.



Er würdigte Vereine, vor allem die, die Jubiläen feiern konnten. Er lobte die Stadtwehr, die insgesamt 119 Einsätze fuhr. Und erinnerte an die Bombenentschärfung.



Norman Klebe freut sich über die Einwohnerzahl, die derzeit nicht sinkt. Das liege vor allem an der Geburtenrate, machte er deutlich. Die Erzieherinnen würden von einem Trend zum dritten Kind sprechen, war zu hören.



Der Ortschef lobte die Wirtschaft, das Standbein des Erfolges einer Kommune. Die große Feier zum 1200. Jahrestag des Seeeinbruchs sei ein Zeichen dafür gewesen, dass Arendsee nach Corona nicht in Lethargie verfallen sein. „Wir arbeiten und feiern zusammen“, so das Motto.



Grußworte gab es auch: Staatssekretärin Stefanie Pötzsch lobte den Ort, verriet, dass sie den Arendseer Frühling mit seiner Ruhe und Beschaulichkeit besonders mag und appellierte an die Seestädter, dynamisch zu bleiben, weil ansonsten Stillstand drohe.



Landrat Steve Kanitz gab den Arendseern mit auf den Weg, mehr für sich zu werben. Noch immer gebe es Menschen in der Republik, die den Ort nicht kennen. Das sei schade, auch wenn das Werbemittel – der See – derzeit so viel Wasser verloren habe. Dann verteidigte er die Niedersachsen, die seiner Ansicht nach nicht für den Fehlbedarf an Wasser verantwortlich seien.



Für die Musik des Abends sorgte die Bigband der Kreismusikschule unter Leitung ihres Chefs Falk Kindermann. Ein tolles Orchester, meinten die Gäste und gingen so richtig mit. Amy Winehouse stand am Anfang auf dem Programm, „Back in Black“ sangen Charlotte Bloß und Charlotte Höpner. Mit „Smoke on the water“ von Deep Purple verabschiedete sich das Ensemble.



Zuvor hatte es noch einen Vortrag gegeben. Eckehard Schwarz, der später den Kunst- und Kulturpreis in der Kategorie Einzelperson erhalten sollte, zeigte alte Ansichten von Arendsee. Wer glaubte, der halbe Saal sei nach wenigen Minuten eingeschlafen, der irrte. Schwarz machte seinen Vortrag zu einem Erlebnis. Seine Schwierigkeiten mit der Technik lachte er einfach weg und begeisterte rund eine halbe Stunde.



Stadträtin Nadine Schütte hielt dann die Laudatio für genau diesen Eckehard Schwarz. „Eine Chronik schreibt nur der, dem die Gegenwart wichtig ist“, zitierte sie Goethe. Seit über 40 Jahren bringe er den Menschen Heimatgeschichte nahe. Seine Vorträge seien Kult, das hatte die Gästeschar ja Minuten vorher erlebt. Eckhard Schwarz war gerührt.



Freuen konnte sich auch Klaus Ihrke aus Kassuhn. Sein Rassekaninchenzuchtverein Fleetmark erhielt den Kunst- und Kulturpreis in der Kategorie Gruppe. Die Laudatio hielt Stadtrat Uwe Hundt. Er würdigte die Erfolge des Vereins, die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern. Der gesellschaftliche Faktor der Züchter im Ort sei groß, Ihrke und dessen Mitstreiter daher würdige Preisträger, so Hundt.