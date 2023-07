Anwohner in Arendsee fordert, Lkw von der Straße zu verbannen

Birkenhain: „Zustand mangelhaft“

Der Birkenhain ist seit Jahren ein Streitthema. Anwohner beklagen, dass insbesondere die Laster der Straße, die 2003 nicht grundhaft ausgebaut wurde, zusetzen.

Der Birkenhain in Arendsee ist für Durchgangsverkehr, speziell für Lastkraftwagen, bekanntermaßen nicht geeignet. Anwohner René Herbst nutzte jetzt im Ordnungsausschuss die Einwohnerfragestunde, um provokant zu fragen, wann die Straße wieder Sackgasse wird – wohlwissend, dass die Stadt in keiner Weise vorhat, den Birkenhain zur Sackgasse zu machen.

Arendsee – Dennoch ließ das, was Herbst zu sagen hatte, aufhorchen: Bei Bauarbeiten habe er den Aufbau der Straße in Augenschein nehmen können. Weder die Deck- noch die Tragschicht seien für den derzeit anfallenden Verkehr geeignet. Der Zustand der Straße sei insgesamt „mangelhaft“.

Und das ist seiner Ansicht nach maßgeblich der Grund dafür, dass an der Trinkwasserleitung Schäden entstehen. Wie berichtet, befürchtet der Anwohner, dass die beschädigten Asbestrohre für die Nutzer des Trinkwassers eine Gefahr sein könnten. Das sei nicht so, bezog sich Ausschussvorsitzender Hans-Joachim Hinze in seiner Antwort auf eine Aussage des Wasserverbandes dazu.



Für Herbst ist die Angelegenheit damit nicht vom Tisch: Immer noch fahren Lkw, viele Pkw und Handwerker-Bullys durch die Straße Birkenhain und würden weiter dafür sorgen, dass die Trinkwasserleitungen immer wieder in Mitleidenschaft gezogen werden.



Der Birkenhain beschäftigt den Ordnungsausschuss schon seit Jahren. Zeitweise war auch darüber diskutiert worden, die Straße zur Sackgasse zu machen. Letztlich begrenzte man das zulässige Fahrzeuggewicht auf 2,5 Tonnen. Das heißt, dass beispielsweise 3,5-Tonnen-Fahrzeuge den Birkenhain nicht passieren dürfen. Daran halte sich aber niemand, bescheinigte René Herbst. Er forderte im Ausschuss, vor allem den Lkw-Verkehr aus dem Birkenhain zu verbannen.



Da im Jahr 2003 kein grundhafter Ausbau stattgefunden habe, könne die Straße den Verkehr nicht ausreichend aufnehmen.