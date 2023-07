Anja Opitz beobachtet eine deutliche Zunahme an Buchungen

Von: Ulrike Meineke

Reiseverkehrskauffrau Anja Opitz bestätigt, dass das Reisen nach Corona wieder stark zugenommen hat. Es sei zwar alles teurer geworden, aber auf Urlaub würden die Menschen nicht verzichten. „Das gönnen sie sich“ – allerdings zum Teil mit Kompromissen. © Meineke, Ulrike

„Urlaub ist für die Menschen ganz wichtig, das gönnen sie sich“, sagt Anja Opitz, Reiseverkehrskauffrau im Reisebüro Titze in Arendsee. Im Gegensatz zu Vor-Corona-Zeiten sei das Reisen allerdings durch die Bank teurer geworden. „Das betrifft nicht nur Flugreisen, sondern auch Hotels, beispielsweise an der Ostsee. In Süddeutschland ist es noch etwas preiswerter“, weiß die Expertin.

Arendsee. Die Arendseer und Reiselustigen aus der Umgebung würden trotzdem in den Urlaub fahren – allerdings mit Kompromissen: „Sie suchen sich preiswertere Regionen, bleiben ein paar Tage kürzer oder nehmen beim Hotel einen Stern weniger“, beschreibt Anja Opitz ihre Erfahrungen der aktuellen Reisesaison.

Gehen die Menschen im digitalen Zeitalter noch ins Reisebüro?

Natürlich könne man Urlaubsreisen heutzutage bequem vom Sofa aus im Internet buchen. Aber: „Wir haben die gleichen Preise wie die Online-Angebote“, betont die Reiseverkehrskauffrau. Die Nachfrage sei im Reisebüro Titze ungebrochen. Denn die Menschen schätzten es sehr, Ansprechpartner vor Ort zu haben.

„Wir haben alle Veranstalter im Angebot“, schiebt Anja Opitz vorweg. Soll heißen: Im Reisebüro kann man alles buchen – von der Anreise mit dem eigenen Auto bis hin zu Flug- und Fernreisen.



Wohin verreisen die Arendseer diesen Sommer?

Wer Familienurlaub per Flugreise machen möchte, „der fliegt diesen Sommer vorwiegend in die Türkei, nach Spanien oder Griechenland“. Auch Kreuzfahrten würden viel gebucht.



„Es sei „deutlich spürbar“, dass das Reisen nach der Corona-Zeit in diesem Jahr stark zugenommen habe. Wer in Deutschland bleiben und nicht ganz weit weg möchte, den ziehe es aktuell an die Ostsee oder die Mecklenburger Seenplatte. Auch die polnische Ostsee werde gern gebucht. Bei Fernreisen seien Kuba, die Dominikanische Republik, Thailand, Sri Lanka und die USA die Renner.

Vietnam ist bei Fernreisen stark im Kommen

Insbesondere Vietnam sei aktuell „stark im Kommen“, weiß die Reiseexpertin. Das Land biete landschaftlich und kulturell eine große Vielfalt und sei bei den Nebenkosten extrem günstig, liefert sie auch gleich die Begründung. Auch Kombinationen aus zum Beispiel Tansania und Sansibar oder Kenia mit Safari und Baden würden verstärkt nachgefragt.



Insgesamt, so resümiert Reisekauffrau Anja Opitz, sei eines ganz deutlich spürbar: „Die Menschen haben das Reisen lange Zeit vermisst und jetzt, nach Corona, große Lust darauf!“