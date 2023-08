95 Reiter mit 70 Pferden kamen nach Ziemendorf zum 13. Reiter- und Fahrerlager

Beim Prosecco-Spaßturnier musste nach Zeit ein Parkour mit Hindernissen absolviert werden. © Schwarz, Eckehard

Rund um das Pferd ging es am Wochenende beim 13. Reiter- und Fahrerlager in Ziemendorf, das von den Landesverbänden der Freizeitreiter und -fahrer Deutschlands (VFD) veranstaltet wurde.

Ziemendorf – Dazu waren 95 Reiter mit 70 Pferden aus den Landesverbänden Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Hamburg in das Pferde- und Freizeitparadies nach Ziemendorf angereist.

Carola Gehloss und Jana Haltenorth spannten ihre Kutsche an. © Schwarz, Eckehard

„Der VFD begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, daher sind wir vom Landesverband Sachsen Anhalt sehr glücklich darüber, dass wieder so viele Reitsportfreunde gekommen sind. Der älteste Teilnehmer ist 74 Jahre und reiste über 700 Kilometer an, und auch bei den Pferden sind wieder die unterschiedlichsten Rassen vertreten. Die kleinen Mini-Shettys sind 78 Zentimeter groß und das größte Pferd 1,80 Meter. Weiterhin sind wieder zwei Mulis und vier Kutschen bei uns“, freute sich Nicole Zepezauer, 2. Vorstand im VFD Sachsen-Anhalt.



Erste Hilfe im Gelände lehrte in einem Kurs Uwe Brolle. © Schwarz, Eckehard

Den Teilnehmern wurde in diesem Jahr wieder ein sehr umfangreiches Rahmenprogramm geboten – mehrere Fachvorträge zum Pferdeschädel und -gebiss, Distanzreiten sowie Gymnastiktipps gegeben. Unterschiedlich lang geführte Ausritte nach Neulingen, Höwisch, zur Wirl-Spitze, dem Heide-Haus in Nehmitz oder in die Natur rund um den Arendsee rundeten das Programm ab.



Sehr gut besucht war am Sonnabend der 1. Hilfe Kurs von Notfallsanitäter Uwe Brolle aus Freiburg. Wie er betonte, richtete sich der Kurs nicht nur an die Reiter, sondern auch an Wanderer und zum Beispiel Mountainbiker, die im Gelände verunfallt sind. Im Anschluss an den mehrstündigen Lehrgang gab es für die Teilnehmer eine Bescheinigung, die für Lehrgänge etwa der Kutschenfahrer oder Reitführer anerkannt wird.



Viele Reiter nutzten die Gelegenheit, um ihr Pferd einmal auf einer amtlichen Waage zu wiegen. „Dies ist besonders wichtig bei der Gabe von Medikamenten und beim jährlichen Gesundheits-check“, betonten die Reitsportfreunde.



Zahlreiche Reiter nutzten die Gelegenheit, um ihr Pferd einmal zu wiegen. © Schwarz, Eckehard

„Ich bin das erste Mal mit in das Reiterlager nach Ziemendorf gekommen. Meine Frau und ihre Freundin sind schon öfter hier gewesen, und uns gefällt es hier wirklich sehr gut. Wir werden sehr gut versorgt und auch die Natur ist einfach nur herrlich“, berichtete ein Herr aus Altenbach in Sachsen.



Ivonne Paschke holte sich den Siegerpokal. © Schwarz, Eckehard

Der sportliche Höhepunkt des Wochenendes war das Prosecco-Spaßturnier, an dem 17 Reiter teilnahmen. Dabei mussten sie in einem Parkour so schnell wie möglich um Fässer reiten, Prosecco-Büchsen einsammeln und am nächsten Fass wieder ablegen. Sieger nach zwei Durchgängen wurde Ivonne Paschke aus Braunschweig auf Aktispeed, gefolgt von Carina Heuer aus Königslutter auf Skörungner und Christina Knust auf Gretti. Sie erhielten von den VFD-Vorstandsmitgliedern Anne Frankowski und Manja Fiebrantz ihre Siegerpokale überreicht. Da bei diesem Geschicklichkeitsspiel natürlich auch der Spaß und die Freude mit im Vordergrund stehen, bekamen alle Teilnehmer ebenfalls eine Erinnerungsmedaille sowie eine kleine Flasche Prosecco, die dann spätestens am Abend in gemütlicher Runde bei Live-Musik geöffnet wurde.

Die Teilnehmer des Prosecco-Wettbewerbes. © Schwarz, Eckehard