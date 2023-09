13. Dessauer Simsonrennen lockte wieder Motorsportbegeisterte an

Von: Leif Goetzie

Und los geht die wilde Fahrt. Beim Hügel mussten manche Fahrer aufpassen, nicht abzuheben. Leichte Blessuren konnte man sich bei einem Sturz da gut einmal einhandeln. © Goetzie, Leif

Besser hätten die Bedingungen kaum sein können. Der Spätsommer gab am Wochenende noch einmal alles in der Altmark. Und als gegen 16.15 Uhr am Sonnabend der Startschuss für die erste Rennklasse beim Dessauer Simsonrennen fiel, waren die meisten der Motorsportfans bereits beim Rahmenprogramm auf ihre Kosten gekommen.

Dessau – Ob am „DDR-Softeis“-Wagen, bei Bier und Grillwurst, im Rundflug mit einem der Flugzeuge von Bernhard Franke und seinen Freunden oder sogar im „Cabrio der Lüfte“-Helikopter von Fluglehrer Christoph Pagels aus Magdeburg – man bekam ordentlich etwas geboten. Für 50 Euro gab es 20 Minuten Altmark von oben.



Christoph Pagels Rundfluggäste atmeten frische Luft. © Goetzie, Leif

Und auch das jüngere Publikum kam nicht zu kurz, konnte sich auf einer Hüpfburg austoben oder beim Kinderrennen auf dem Fahrrad die Kräfte messen, bevor es die knatternden Traditionskisten aus ostdeutscher Produktion taten. Was als „Bierwette“ mal begonnen hatte, lockt immerhin inzwischen dreistellige Besucherzahlen in den Ort, der selbst gerade einmal knapp über 100 Einwohner fasst.



Achtung, Hintermann! Auch die Kinder drehten Runden. © Goetzie, Leif

Einziger Wermutstropfen in diesem Jahr: eine nach Sicht der Rennleitung recht übersichtliche Teilnehmerzahl. Gerade einmal etwa 60 Simsonfans hatten sich dieses Jahr einen Startplatz für eine der acht Rennklassen gesichert. Mit dabei erstmals auch die „SR-Freunde Hamburg“. „Ich hatte schon fünf Jahre überlegt. Jetzt war es endlich so weit“, sagte Vereinsmitglied Helmar Grimm.

Stolze Premiere der „SR2-Freunde Hamburg“ mit Helmar Grimm (rechts im Bild) in Dessau. © Goetzie, Leif

Gleich im ersten Rennen waren er und seine 1958er Simson gefragt. Unter den Augen von Freundin Kathi und der kleinen Zoé ging es nur ums Ankommen und den „Spaß“. Abkühlung und Sauberkeit für danach versprach ein auf dem Pick-up befülltes Planschbecken.

Die Zuschauer hatten mehr Attraktionen zu bestaunen als nur die Rennen der Zweitakter selbst. © Goetzie, Leif

Vor Rennbeginn drehte Kunstflieger Diepke Claus unter dem Staunen der Zuschauer atemberaubende Runden über dem Renngelände.



Kopfüberflug war nur eines der atemberaubend waghalsigen Manöver von Kunstflieger Diepke Claus aus Altenburg. © Goetzie, Leif

Wer nach dem Rennen noch Lust hatte, konnte mit DJ Bierchen und DJ Chrischan an der Musikbühne den Abend bis in die Nacht ausklingen lassen. Ab dann konnten 150 Helfer beginnen, für 2024 zu planen.