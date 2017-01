Patienten können aufatmen

Klötze. Viele Klötzer machten sich in den vergangenen Wochen große Sorgen um einen eintretenden Ärztemangel in der Purnitzstadt. Denn die Praxis von Dr. med. Kathrin Stuhec und Dr. med. Karsten Stuhec an der Hagenstraße 1 hat zum Jahresende geschlossen.