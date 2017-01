25.000 Euro Schaden: Fachwerk-Nebengebäude Opfer der Flammen

mdk Aland. 25.000 Euro Sachschaden nach einem Brand in Aland in der Verbandsgemeinde Seehausen. Das ist die Bilanz nach dem Feuer in der Nacht zum Montag. Ein Fachwerk-Nebengebäude an der Ernst-Thälmann-Straße wurde Opfer der Flammen.