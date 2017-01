Aktmalerei in der Salzwedeler Volkshochschule: Genaues Hinsehen erwünscht

Salzwedel. Einen Akt zu malen ist schwieriger als ein Haus. Ok. Juliane-Helene Berger, selbst Kunstschaffende aus Bad Bevensen, leitete am Wochenende den Kurs „Aktmalerei“ – den vierten eines Zyklusses an der Volkshochschule Salzwedel.